Det ble et kortvarig Torpet-opphold for Anette Svendsen (40). Hun måtte nemlig trekke seg da hun besvimte og havnet på sykehuset.

Det var en revansjesugen deltaker som entret Torpet denne uken.

Utfordrer Anette Svendsen (40) måtte forlate Farmen-gården etter hun tapte mot Heidi Lereng (24) i øksekast.

Revansje ble det derimot ikke, for Svendsen ble nødt til å trekke seg da hun besvimte og havnet på sykehuset.

Se den dramatiske hendelsen i videoen øverst i saken.

Ble svimmel

Det som tilsynelatende skulle bli en idyllisk dag på Torpet, ble raskt snudd på hodet. De fire deltakerne, regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27), vekter Amalie Lund (23), lærer Daniel Godø (28) og Svendsen forberedte mat, da dagen tok en helomvending.

Svendsen satt på huk og pratet og lo med de andre. Da hun skulle reise seg opp, gikk øynene i kryss, og Svendsen falt sammen og datt om på gulvet.

GOD STEMNING: Det var god stemning på Torpet før dagen skulle ta en helt ny retning. Foto: TV 2

Når TV2.no ringer henne forklarer hun at det trolig var et blodtrykksfall som gjorde at hun besvimte.

– Jeg kjente at jeg var svimmel da jeg stod der. Jeg er jo ganske høy, så det ble jo et greit smell da jeg datt sammen og slo bakhodet, sier hun.

BLODTRYKKSFALL: Anette Svendsen besvimte trolig av et blodtrykksfall. Foto: TV 2

Ifølge Svendsen er blodtrykksfall noe hun har slitt med tidligere. I tillegg hadde hun fått i seg minimalt med mat i løpet av det siste døgnet.

– Jeg hadde så lavt blodsukker den dagen. Jeg hadde bare spist to bananer før tvekampen, litt sjokolade og noe gryterettrester da jeg ankom Torpet. Så jeg var ganske sliten og sulten, det var jo mange timer uten noe særlig med mat, forklarer hun.

FALT OM: Anette Svendsen dunket bakhodet sitt i gulvet da hun falt om. Foto: TV 2

Sendt til sykehus

Da Svendsen besvimte traff hodet hennes så hardt at hun ble sendt direkte til legevakten.

– Det var kraftig å svime av slik. Jeg følte meg mer og og mer full da jeg våknet, men tenkte først at det skulle gå fint. Da de fikk meg opp fra gulvet ble jeg veldig trøtt, og holdt på å sovne flere ganger. Så da fraktet produksjonen meg til legevakten, sier hun.

FIKK LEGEHJELP: Anette Svendsen ble fraktet til legevakt, og deretter til sykehus for videre undersøkelser av hodet. Foto: TV 2

Hos legevakten følte Svendsen hun nærmest lå i en slags koma. Legen besluttet å sende henne til Akershus Universitetssykehus for nærmere undersøkelser av hodet.

Der fikk hun beskjed om at hun trolig hadde pådratt seg en hjernerystelse, og ble dermed lagt inn på sykehuset for observasjon i noen timer.

Dermed måtte Svendsen kaste inn håndkle, og trekke seg fra Torpet.

– Jeg kunne ikke dra tilbake til Torpet – det hadde ikke vært forsvarlig. Jeg måtte ha hjelp til å vekkes annenhver time på natten, og det hadde ikke gått på Torpet uten klokke. Jeg kunne ikke legge det ansvaret på de andre deltakerne, sier hun.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier til TV2.no at sykehuset anbefalte Svendsen å ikke returnere til Torpet.

– Anette ble fraktet ganske umiddelbart til legevakten, og deretter til Akershus Universitetssykehus. De konstaterte at hun hadde fått en liten hjernerystelse, og at det derfor var best at hun fikk ro og hvilke. De anbefalte at hun ikke fortsatte på Torpet.

Dahl sier de forsikret seg om at Svendsen ble bedre de neste dagene.

– Anette ble kjørt hjem til moren sin, og var sammen med henne noen dager. Vi fulgte med på om hun ble bedre, og det ble hun. Hun kom tilbake for å gjøre noen intervjuer en uke senere. Da var hun i fin form, sier Dahl.

Skvatt til

Da Svendsen smalt i gulvet, skvatt de andre deltakerne til.

– Plutselig hører vi et smell bak oss, og hun ligger på bakken. Øynene går litt alle veier, sier Godø i mandagens episode.

Han synes opplevelsen var ekkel.

– Det stikker i sjelen. Hun blir bare verre og verre, og bli mer borte. Da skjønner jeg at nå er det må hun virkelig få hjelp raskt.

Svendsen tror Godø, Lund og Sarmadawy ble litt redde, da hun smalt i gulvet.

– Først trodde det at jeg tullet – Daniel trodde jeg trente. Men de var veldig omsorgsfulle når de forstod alvoret, og fant frem vannglass og puter, forteller hun.

UROLIGE: De andre deltakerne ble forskrekket og urolige da Anette Svendsen besvimte. Foto: TV 2

Godø og Lund tok Svendsen på skuldrene, og fikk bragt henne ut til en bil som tok henne videre til legevakten. Godø synes det var ekkelt å sende henne av gårde, uten å vite hvordan hun hadde det.

– Det er veldig, veldig ubehagelig å sende henne vekk herfra Jeg synes synd på henne. Når det bare blir verre og verre, kan det ikke være blodtrykket, sier han i episoden, og legger til at han ikke kunne forstå at Svendsen ville returnere til Torpet.

I TÅKA: Etter Anette Svendsen kom til hektene igjen, holdt hun på å sovne flere ganger. Da ble hun fraktet til legevakten, og videre til sykehuset. Foto: TV 2

Riktig valg

Svendsen synes det er leit at Farmen-eventyret endte slik det gjorde, men innrømmer at det var riktig å trekke seg.

– Det siste jeg hadde lyst til var å dra. Jeg er ikke en dramatisk person, og hadde jeg knekt hånden hadde jeg sagt at jeg skulle tilbake. Men når det var hodet ble jeg automatisk litt skeptisk.

OMSORGSFULLE: De andre deltakerne ga Anette Svendsen vann og pute, da hun falt om på stuegulvet. Foto: TV 2

Svendsen har selv hatt krystallsyken i omtrent syv år. Det var også i tankene hennes, da hun måtte trekke seg.

– Jeg vet hvordan det er å gå rundt å være «smådrita», uten å være det. Jeg gikk jo og sjangla på sykehuset, og måtte ha hjelp til å holde meg oppreist. Det skal ekstremt mye til for at jeg gir meg, men når jeg slo hodet såpass hardt var det det rette å gjøre.

Hodepine og svimmelhet preget ukene etter Torpet-exiten for Svendsen. Likevel angrer hun ikke på avgjørelsen om å forlate den lille husmannsplassen.

– Det var riktig å dra. Jeg var skikkelig dårlig i dagene etterpå. Hadde jeg følt meg fin dagen etter, hadde det vært ekstremt bittert. Så gudskjelov for at jeg var dårlig, flirer hun.

OVERRASKET: Amalie Lund, Mohammed Sarmadawy og Daniel Godø ble overrasket over brevet de mottok om at Anette Svendsen måtte trekke seg. Foto: TV 2

Takknemlig

Selv om Torpet-tilværelsen endte med et opphold på sykehuset, er Svendsen takknemlig for at det ikke gikk verre.

– Jeg hadde hell i uhell. Jeg er veldig glad for at det ikke skjedde på en stein ute, eller på flisene inne, sier hun, og fortsetter:

– Men jeg burde klart og holdt meg på Farmen. Det var kjipt å trekke seg fra Torpet også, for jeg mener jeg hadde hatt gode sjanser til å vinne, så det var surt. Det var skikkelig dårlig timing.

Siden Svendsen måtte trekke seg, blir det ikke kamp på Torpet denne uken. Dermed er Sarmadawy, Lund og Godø sikret nok en uke på Torpet.

