Tengs-etterforskningen: Politiet ferdig med avhør av siktede i denne omgang

Politiet opplyser at de i denne omgang er ferdige med avhørene av mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

– Status i etterforskningen nå er at vi er ferdig med avhørene av siktede i denne omgang. Han ble sist avhørt fredag i forrige uke, og vi har gjort oss ferdig med de temaene og spørsmålene vi ville gå gjennom i denne omgangen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han sier at nye avhør 51-åringen kan bli aktuelt på et senere tidspunkt, men at det ikke er noen konkrete tidspunkt på planen.

ANSIKT UTAD: Politiadvokat Fredrik Martin Soma har vært politiets ansikt utad i tiden etter at en 51 år gammel mann ble siktet for drapet på Birgitte Tengs i slutten av august. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Avhørt om begge sakene

På spørsmål om hvilke tema og spørsmål politiet har gått inn på i avhør med siktede, forteller Soma at han ikke kan gå inn på noe konkret, men at det dreier seg om spørsmål knyttet til begge drapssakene.

– Vi jobber nå videre med ulike etterforskningsskritt, som avhør av vitner og DNA-bevisene, i tillegg til at det gjøres ytterligere DNA-undersøkelser i saken, sier Soma.

Han kan ikke si noe om hvor lang tid den videre etterforskningen kommer til å ta.

– Vi gjør kompliserte undersøkelser og det er komplisert arbeid. Vi har ikke satt noen dato for når dette skal være ferdig, og det er flere etterforskningsskritt som gjenstår. Vi forholder oss til at vi har fått innvilget varetekt for siktede i fire nye uker, og det er viktig at vi for gjort etterforskningsskritt der det foreligger bevisforspillelsesfare.

– Vi jobber videre så lenge det er nødvendig, sier Soma.

Vil ikke kommentere utspill

Mandag uttalte bistandsadvokat for Tengs' foreldre, John Christian Elden, til TV 2 at han mener det ikke er grunnlag for å ta ut en tiltale mot siktede, basert på det materialet som er lagt frem hittil.

– De har et materiale som gir grunnlag for mistanke og videre etterforskning, men det gjenstår nok en del før det kan være snakk om å ta ut en tiltale, sa Elden.

På spørsmål om hvordan politiet vurderer bevisene i saken, svarer Soma at de ikke kommer til å diskutere dem i offentligheten.

– Jeg ønsker ikke å kommentere utspillet konkret. Det jeg kan si er at vi er i en pågående etterforskning, hvor vi altså jobber videre med flere etterforskningsskritt, sier Soma og fortsetter:

– Det foreligger etter vår oppfatning, og også tingretten og lagmannsretten, skjellig grunn til mistanke i Birgitte Tengs-saken – utover det så ønsker vi ikke å gå inn på mistankegrunnlaget.

