Støre om budsjettet: – Vi må gjøre en del endringer

Den avtroppende regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. – De har tatt grep som vi er skeptiske til, sier påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Tirsdag gikk finansminister Jan Tore Sanner (H) på talerstolen i Stortinget for å legge frem sitt siste statsbudsjett. Etter Sanner ba statsminister Erna Solberg om ordet for å varsle at hun og resten av regjeringen søker kongen om avskjed.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det blant annet flere skattelettelser.

– Vi kjenner igjen Høyre-politikk i budsjettet. Det går bedre i Norge nå fordi pandemien er på hell. Folk kommer tilbake i jobb, og det er bra. Og så er det store oppgaver foran oss, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, som snart vil være Norges nye statsminister.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) på vei inn på Stortinget for å legge frem sitt siste statsbudsjett. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Store utfordringer

Støre vektlegger at den nye regjeringen må gjøre noe for å få ned forskjellene mellom folk og deler av landet.

– Vi har en stor utfordring med å få folk i arbeid. Vi har utfordringer i helse og psykisk helse vi må ta tak i. Skole og utdanning er en satsning for hver regjering, og vi kommer til å vektlegge det tungt, sier Støre.

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil i stor grad bli som det er foreslått, men det er ventet at den nye regjeringen og SV vil gjøre noen endringer.

En stor samling av politikere og presse var samlet i vandrehallen på Stortinget etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Må gjøre en del

Støre sier han ikke har fått lest budsjettet ennå, ettersom han satt 40 minutter i Stortinget og hørte på finansminister Jan Tore Sanners finanstale.

– Jeg må gå gjennom budsjettet utover dagen. Nå har vi fått regjeringens presentasjon. Men jeg ser det fortsatt er skattekutt, kutt i formuesskatt – grep som vi er skeptiske til, sier Støre, og fortsetter:

– Men det er helheten vi må gå inn i. Så skal vi lage en tilleggsproposisjon som gjør de endringene vi rekker på noen få dager, slik at budsjettet er klart til 1. januar. Vi kan ikke gjøre veldig mye med dette budsjettet, men vi må gjøre en del for å gi en ny kurs.

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre intervjues av TV 2s reporter Stål Talsnes i vandrehallen på Stortinget. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Skal se på omstridt avgift

Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik sier budsjettet har en skatteprofil som vil fortsette å øke forskjellene. De største skattekuttene kommer til de med mest og som ikke hjelper vanlige folk, påpeker han.

– Dette er jo en regjering som ikke ser hele Norge, så det er jo mye å rette opp i i de årene som kommer. Vi ønsker å få justert kursen slik at vi ser sporene av et Sp i regjering. Slik kan vi starte arbeidet med å redusere både sosiale og geografiske forskjeller uansett hvor man bor og hva slags inntekt man har.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I statsbudsjettet foreslår regjeringen blant annet å øke CO2-avgiften med 28 prosent. Gjelsvik er klar at avgiften vil spille en viktig rolle i de kommende budsjettforhandlingene.

–Det er jo én av tingene som vi konkret må gå inn og se på, sier Gjelsvik, som sier det er betydelige endringer på flere avgifter, men vil ikke utdype Senterpartiets politikk og fremgang i forhandlingene.

Dette vil SV endre

SVs Kari Elisabeth Kaski mener budsjettet reflekterer en Høyre-regjering som viderefører sin arv etter åtte år.

– Det er fortsatt store skattekutt til landets rikeste, sier Kaski.

SV-politikeren viser til at det totalt sett har blitt gitt 10,5 milliarder til samfunnets best skodde gjennom skattekutt.

– Det er klart at SV ønsker en bedre fordelingsprofil, der vi øker skattene for de aller rikeste og innfører kutt for folk flest.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kaski er imidlertid fornøyd med regjeringens økning på miljøavgifter. I budsjettet er det også tatt opp SVs forslag om en grønn folkebonus, hvor man kompenserer folk for økning i miljøavgiftene.

– Men summen på miljø og klima er for liten. Regjeringen hviler seg for mye på økning i miljøavgifter, og glemmer å bruke penger på å omstille norsk nærings- og arbeidsliv.