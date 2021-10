Hadde et nyttårsforsett for 2020 – så kom telefonen som endret alt

Det har vært et turbulent og hektisk halvannet år for Espen Rostrup Nakstad. Nå har han et tydelig mål for 2022, og åpner opp om politikerryktene.

Med solbrillene på slentrer Espen Rostrup Nakstad nedover veien. Det er allerede noen uker siden landet åpnet og dagene har blitt hakket roligere enn tidligere.

– For meg har denne pandemien vært veldig mye jobb, sier den assisterende helsedirektøren til TV 2.

Espen Rostrup Nakstad kommer med ny bok, Kode Rød. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Etter å ha deltatt på utallige pressekonferanser og vært en sentral del av pandemihåndteringen har Nakstad blitt et kjent fjes. Nå åpner han opp om de positive og negative sidene med den nye hverdagen i boken «Kode Rød».

– Det har mange sider ved seg, det har vært mye kritikk og hets også. Jeg har fått en mye større forståelse av hva politikerne må stå i, sier Nakstad.



Har gått utover familien

Han var aldri i tvil om hva han skulle svare da Helse- og omsorgsdepartementet plutselig ringte en fredag ettermiddag i mars 2020. Store deler av Helse-Norge satt i karantene og Nakstad sa seg villig til å steppe inn som fungerende assisterende helsedirektør.

– De neste ukene skulle bli mer hektiske enn jeg hadde forestilt meg, skriver Nakstad i boken.

Det ble lite tid til familien og dagene kunne ofte vare fra 06 om morgningen til 22 om kvelden. Da han endelig kom hjem ble setningen «Jeg skal bare vaske av meg sminken, så kommer jeg og sier natta» et vanlig utsagn.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad stiller til webchat på TV2.no Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Jeg tror nok først og fremst at min familie har merket at jeg har vært mye på jobb. Men jeg har prøvd å jobbe en del hjemmefra, så det har gjort ting litt lettere, sier Nakstad.

Han har hele tiden prøvd å skjerme familien fra offentligheten. Dette ble spesielt viktig da det i fjor høst ble mye hets og stygge kommentarer.

– I starten var dette veldig lett, for da satt alle hjemmet og landet var stengt. Etter hvert har vi merket at det ble mer og mer kritikk. Jeg tenker ofte at vi bør tenke oss grundig om før vi mener for mye om andre, sier Nakstad.

Åpner opp om politikerryktene

Den fungerende stillingen som assisterende helsedirektør ble i august 2021 gjort om til et treårig engasjement. Hva som skjer etter august 2024 er derimot usikkert.

I boken skriver Nakstad flere ganger om politikk og politikere.

– Kunne du tenke deg å bli politiker?

– Jeg er jo interessert i politikk, men jeg har ikke noen umiddelbare planer om å gå inn i politikken. Politisk arbeid er interessant, men det er mye annet som er interessant også, sier Nakstad og smiler.

Nakstad er utdannet jurist og lege, og har bred erfaring med krisehåndtering. Han ledet blant annet transporten av en Ebola-smittet nordmann i 2014. Som jusstudent var han leder for organisasjonen ELSA, og interesserte seg tidlig for internasjonal politikk.

– Er ikke det oppskriften på å bli en god helseminister?

– Det er mulig det. Det er en fin ballast å ha ut fra den jobben jeg har hatt under denne pandemien. Så er det også mange andre i Norge som har gode kvalifikasjoner, bakgrunn og utdanning til å ha en viktig jobb i pandemi håndteringen, svarer han.

Nyttårsforsettet som røyk

Det var ikke planen at 2020 skulle bli det mest hektiske året i Nakstads karriere.

Nyttårsaften satte han seg et mål om at arbeidsdagene skulle bli litt kortere enn de hadde vært tidligere, helst ikke noe lenger enn til klokken 18.00.

– Det nyttårsforsettet røyk ganske tidlig. Jeg jobbet mye i 2019 og 2018 også, men det ble ganske ekstremt i 2020, sier Nakstad.

Nå som pandemien går mot slutten kan han igjen begynne å tenke litt fremover.

– Hva blir nyttårsforsettet for 2022?

– Det blir kanskje mye av det samme, jeg får prøve å få litt mer tid til andre ting. Det er klart at når du setter mye på vent i nesten to år så må du få gjort noe annet også etter hvert. Nå føler jeg at jeg må bruke litt tid på andre ting, også familien, sier Nakstad.