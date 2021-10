Se Everton-West Ham på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 14.30.

Andros Townsend har slitt med å finne seg helt til rette. Fra 2009 til 2016 var kantspilleren på lån i ni forskjellige klubber.

Etter noen stabile år i Crystal Palace, hvor 30-åringen tilbrakte fem sesonger, har London-mannen endelig funnet seg selv - i Everton.

– Jeg har fått en mulighet jeg ikke trodde jeg skulle få, sier Andros Townsend.

For mange hadde avskrevet Townsend på det øverste nivået. Ja, kantspilleren scorer noen fantastiske mål, men noen stabil målscorer har han aldri vært.

SCORING: Andros Townsend har fått en ny vår denne høsten. Her jubler 30-åringen for scoringen som sørget for uavgjort mot Manchester United på Old Trafford. Foto: Oli Scarff

Nå handler det om å bite seg fast, vise seg verdig tilliten han er gitt i den blå delen av Liverpool.

– Jeg skjønte at jeg ikke kunne la denne muligheten gå fra meg. Jeg må gjøre alt jeg kan for å skape suksess her, tviholde på plassen min i laget, score mål, levere målgivende pasninger, sier 30-åringen i et intervju med Premier League Productions.

Selvkritisk

Townsend spilte 185 kamper for Crystal Palace, og ett av målene han scoret for klubben ble årets mål i 2018/2019-sesongen.

Fine mål gir gjerne priser og blir husket, men Townsend vil score hyppig, og føles selv han ikke har fått ut hva som virkelig bor i ham.

– Jeg har ikke scoret mange nok mål eller hatt mange nok målgivende pasninger i løpet av karriere, sier en dønn ærlig 30-åring.

– Jeg har ikke fått ut potensialet mitt og det er noe jeg ønsker endelig å klare her.

Mye tyder på at høyrekanten har funnet seg meget godt til rette, for etter ni kamper i blått og hvitt, står Andros Townsend med fem mål og tre målgivende pasninger.

Lovpriser hard lederstil

30. juni 2021 ble Rafael Benítez ny Everton-manager. Spanjolen er glad i å benytte seg av spillere han kjenner og vet hva står for. Townsend var Newcastle-spiller i samme periode spanjolen var sjef for The Magpies, men det var mange som hevet både ett og to øyebryn da 30-åringen ble hentet til The Toffies.

– Han er en mann som krever kun det beste. Han slår seg ikke til ro med at du har gjort en god jobb og mener man alltid kan utvikle seg og bli bedre.

Det er en beskrivelse man gjerne hører om managere i toppfotballen, men i Rafa Benítez får man en leder som virkelig setter høye krav.

KREVER DET BESTE: For Rafael Benítez holder det ikke med god innsats, spanjolen vil ha utvikling. Her fra møtet med Manchester United 2. oktober. Kampen endte 1-1. Foto: Phil Noble

– Jeg husker Burnley-kampen der jeg både scoret og hadde en målgivende. Det var aldri et klapp på skulderen, men beskjed om hva jeg burde gjort bedre, sier Townsend med et smil.

– Det er en type manager jeg elsker å jobbe for. Jeg finner motivasjon i stadig å finne nye måter å bli bedre på.

– Jeg er en leder som ønsker å konkurrere om titler, sier Benítez selv.

– Målet mitt er å utvikle spillere slik at lagene jeg leder kan være konkurransedyktige.

Benítez har tatt med seg erfaringen fra et tidligere yrkesliv inn i jobben som manager.

– Tidligere jobbet jeg som lærer. Der gjelder akkurat det samme, man ønsker å se elevene utvikle seg, vokse. I fotballen handler det om å få hver og én til å ta små steg i riktig retning, så sette bitene sammen på en best mulig måte.

Handler om rutine

Erik Huseklepp var lagkamerat med Andros Townsend da begge var på lån i Birmingham i 2012. Den norske driblefanten husker en ung spiller som var enda mer ivrig på dribling enn han selv.

– Han driblet og driblet og driblet. Jeg husker spissene ble forbannet fordi de aldri visste når innleggene kom. Han er mye mer direkte nå og slår innleggene når han kan og skyter når han skal.

I BIRMINGHAM: Erik Huseklepp fikk 12 kamper da han var på lån i Birmingham City Foto: Joe Giddens

– Han er rett og slett blitt kjedeligere, men langt mer effektiv.

Huseklepp tror også Townsends forhold til Benítez og spanjolens lite rosende lederstil handler om erfaring og trygghet.

– Jeg tror det der handler om rutine. Da vi spilte sammen i Birmingham trengte han nok i langt større grad de positive tilbakemeldingene. Han er blitt eldre og langt mer erfaren og trenger nok ikke ros i samme grad som tidligere.

– Slik er det nok i Everton nå også, at de yngre vil trenge positive tilbakemeldinger, sier Huseklepp, som var på lån i Birmingham i 2012.

