Kledde av seg på TV for å vise den livsviktige sjekken av egne bryster

Livet var egentlig ganske greit den dagen for to år siden, så oppdaget Silje Løkeng (42) en kul i det venstre brystet. Da snudde alt seg.

– Da jeg sto foran speilet så kroppen helt vanlig ut. Men så løftet jeg armen og så at brystet oppfører seg annerledes. Det stakk en kul ut på siden, brystet hadde et innsøkk, og brystvorten pekte i en annen retning, forteller Løkeng til God morgen Norge.

Hun forteller at det kanskje burde ringt noen bjeller, hun var vant til å finne cyster, og tenkte at det samme gjaldt denne gangen. Likevel ringte hun til brystdiagnostisk senter med ønske om å sjekke kulen ut.

Skjønte alvoret

Det ble en full sjekk, med mammografi, ultralyd og biopsi. Men det var først da hun ble ført inn på stillerommet at hun skjønte alvoret.

– Det var nesten som at det skjedde i sakte film. Da kirurgen kom mot meg med et ark i hånden, og tok i dørhåndtaket på stillerommet skjønte jeg alvoret. Da knakk jeg bare sammen.

– Jeg forbinder kreft med død, og tenkte; fy søren, skulle jeg bare bli førti år.

Til sammen ble det funnet tre kreftsvulster og brystet måtte fjernes. Planen var at hun skulle fortsette å ha to bryst, men den brystbevarende operasjonen gikk skeis.

Svulstene lå langt ut mot huden, og når de skjærer i huden blir den rett og slett for tynn og da dør hudlappen. Målet var å putte inn et implantat med en gang. Det gikk ikke fordi huden døde.

– Da sa jeg at det får være greit. De operasjonene er ganske krevende både fysisk og mentalt, og jeg trengte å innstille meg på at det ikke ble som jeg hadde tenkt, forklarer Løkeng.

Klarte ikke se seg selv i speilet

Løkeng forteller at tiden etterpå var spesielt tøff og at det var helt umulig å se seg selv i speilet, se på sin egen kropp og på arret på brystet.

– Jeg kjenner at det er sårt enda. Jeg var veldig takknemlig for at det hadde gått bra, men hele såret minnet meg på den frykten jeg kjente på da jeg fikk diagnosen. Morgenstellet var et mareritt.

Til slutt måtte hun be om hjelp. Hun fikk støtte av coachen Erik Bertrand Larssen. Hun måtte visualisere seg selv på ny.

– Han sa at jeg måtte visualisere meg selv som en kriger. Det at brystet er tatt er fordi kreften er borte og jeg kan leve videre, men det tok lang tid før jeg klarte å se på meg selv. Jeg måtte ta et oppgjør med meg selv og mitt eget kroppsbilde.

– Nok er nok, den kroppen her har kjempet for deg og nå må du slutte å snakke den ned.

Slik sjekker du selv

Hver måned gjennomfører Løkeng nå regelmessig sjekk av brystet, og oppfordrer alle til å gjøre det samme. I God morgen Norges studio valgte hun å demonstrere hvordan man gjennomfører en slik sjekk så flere kan gjøre det selv hjemme.

Se på kroppen din. Første gang du ser og kjenner vil det kanskje oppleves rart, men bare fortsett. Det er endringer du ser etter.

Se etter søkk i brystet. Er huden forandret? Peker brystvorten i en annen retning?

Løft armen og kjenn deg gjennom hele brystet. Beveg fingrene i sirkler.

Kjenn i armhulen. Kjenn etter om lymfeknutene er hovne eller om det er andre kuler i lymfene.

Dra fingrene over kragebeinet. Kjenn etter lymfeknuter eller kulter.

– Jo tidligere man oppdager det, jo bedre forløp kan man få. Man kan ikke endre status, men det kan endre hvilken behandling du får når diagnosen blir stilt.

Hun betrygger også med at de fleste kulene man finner ikke er kreft. Men det er viktig å gå til legen slik at man er helt sikker på at de ikke er farlige.

Stilte i bar overkropp på TV

Ønsket om å spre et viktig budskap gjorde at hun valgte å kle av seg under en live-sending i God morgen Norge. For Løkeng handlet det mye mer om målet og viktigheten av å vise hvordan man sjekker seg, enn å vise seg i bar overkropp. Men lett var det ikke.

– Klart det er brutalt å vise meg så sårbar fordi det er fremdeles rått. Det koster litt, men det er så viktig at vi deler denne kunnskapen med de rundt oss.