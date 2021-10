Den utgående Solberg-regjeringen har akkurat lagt frem sitt statsbudsjett for 2022. I forkant har det vært mange spekulasjoner rundt innføring av moms på de dyreste elbilene.

I dag har elbilene hverken moms eller andre avgifter i Norge.

Flere politiske partier har tatt til orde for å innføre moms på modeller som koster over 600.000 kroner. Da at dagens momsfritak fortsatt skal gjelde på elbiler opp til 600.000 kroner. Men at et skal betales full moms på 25 prosent for beløp over denne grensen.

Dette har skapt stor usikkerhet, særlig fordi endringene kunne komme kjapt. Nå er det altså klart at Solberg-regjeringen ikke legger opp til noen innføring av moms fra nyttår.

Problemer for bransjen og kjøperne

I stedet foreslår de full årsavgift for elbilene, det som nå kalles trafikkforsikringsavgift. I dag betaler elbileierne adskillig mindre enn det bensin- og dieselbileiere gjør her.

I tillegg vil man innføre vanlig omregistreringsavgift for elbilene.

Fra flere hold har det blitt anført at innføring av moms på dyrere elbiler vil kunne forsinke overgangen til nullutslippsbiler i Norge. Hurtige endringer her vil også kunne skape problemer både for bransjen og kjøperne. Dette vil kunne påvirke markedet sterkt, med konsekvenser det er vanskelig å anslå.

Nissan Leaf var en av pionerene på elbil i Norge. Det var den gangen elbiler flest var ganske små og rimelige.

Moms fra 2023?

Nå er det like før landet får en ny regjering. Det betyr også at det kan komme endringer her. Men ifølge det velinformerte bransje-nettstedet BilNytt.no er det lite sannsynlig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil innføre moms på elbiler i sitt statsbudsjett.

De henviser blant annet til at Senterparties parlamentariske leder, Marit Arnstad, under Arendalsuken i august sa at en momsinnføring mest sannsynligvis ikke kommer før i 2023.

Jaguar I-Pace har solgt svært godt i Norge. Innføring av moms vil potensielt gjøre denne dyrere i Norge.

Ni av ti valgte elbil

Går det slik, er altså elbilene «fredet» også i 2022. et år der det vil komme en rekke nye modeller ut på markedet.

Dermed er det nok heller ingen grunn til å tro at kjøpefesten på elbiler i Norge vil avta neste år, snarere tvert imot.

I september måned sto de elektriske bilene for øvrig for hele 78 prosent av nybilsalget i Norge. Tar vi bort næringskundene her, er tallet enda sterkere. Av privatpersoner som kjøpte ny bil i september, valgte mer enn ni av ti en elbil.

