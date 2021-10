Renate Reinsve (33) svarer på Oscar-spekulasjonene

Skuespilleren vant nylig gjev pris under filmfestivalen i Cannes, og spås også som mulig kandidat for en Oscar-nominasjon. Slik takler 33-åringen den enorme responsen.

Hele verden snakker om norske Renate Reinsve (33). Skuespilleren som spiller Julie i den nye storfilmen til Joachim Trier, Verdens verste menneske.

Filmen er 33-åringens store internasjonale gjennombrudd, etter at hun i juli vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle under filmfestivalen i Cannes. Nå – tre måneder senere har den hatt norgespremiere.

– Utrolig mange medier har skrevet om filmen, men ingen har egentlig sett den, så nå er det fint å få å delt den. Nå er den ikke bare vår film, men alles. Det er kjempefint, sier Reinsve til TV 2.

33-åringen gikk ut av Statens teaterhøgskole i 2013. Hun har hatt ulike roller i flere filmer og serier, blant annet Kompani Orheim og Nesten Voksen, samt en birolle i forløperen til Verdens verste menneske, nemlig filmen Oslo 31. august. Men dette er helt klart hennes gjennombrudd.

– Hva tenker du om at hele verden jubler over det du har gjort?

– Det er helt fantastisk og lettere absurd, men det er bare utrolig hyggelig.

Se intervjuet med Renate Reinsve i videovinduet øverst i saken

Mulig Oscar-kandidat

Etter den store Cannes-prisen har flere internasjonale medier spådd Reinsve som en mulig Oscar-kandidat.

I bransjebladet Variety, er hun oppført som nummer ti på listen av mulige kandidater. Øverst på listen troner Kristen Stewart som spiller hovedrollen i filmen Spencer som har premiere i november.

Reinsve forteller til TV 2 at hun har sett at hun ligger høyt over forventete Oscar-kandidater.

– Ja, jeg har sett listen. Det er helt fantastisk! Men uansett hva som skjer nå, så har vi opplevd det største: Å være i Cannes, og vinne en pris i Cannes, sier hun.

– Alt som skjer herfra og ut er bare helt fantastisk. Bare det at noen tror at vi kan bli nominert, er bra nok for oss på en måte, sier 33-åringen.

Nominasjonene til den 94. Oscar-utdelingen blir kjent i begynnelsen av februar 2022. Den skal hedre de beste filmene utgitt siden 1.mars.

Opplever høye forventninger

Renate Reinsve innrømmer at hun har vært litt smånervøs i det siste, for hva folk synes om filmen etter all oppmerksomheten den har fått.

– Forventningene er helt sinnssykt høye nå, så jeg er selvfølgelig veldig spent.

Men sier hun begynner å bli trygg på at folk kommer til å få en fin opplevelse ved å se filmen, etter å ha vist den så mange steder nå.

Og om oppmerksomheten de siste månedene har forandret henne som person, det håper hun ikke.

Reinsve til TV 2: – Det hadde vært veldig gøy å se hva Hollywood er

– Jeg føler ikke at jeg har forandret meg så mye. Jeg føler kanskje at andre rundt meg ser på meg annerledes. Men jeg er fortsatt den samme, så jeg tror det kommer til å bestå.