VM-pengene uteble – Hockeyforbundet fortviler

Hockeyforbundet er skuffet og overrasket over regjeringen etter at statsbudsjettet ble offentliggjort tirsdag.

Hockeyforbundet fulgte fremleggingen av statsbudsjettet med stor interesse tirsdag formiddag. De hadde forventet å se en bevilgning til hockey-VM i Norge i 2027.

– Vi er selvfølgelig kjempeskuffa og overrasket. Regjeringen har sagt at de vil arrangere store sportsarrangementer på norsk jord og hockey-VM er noe av det største du får på vinterstid, men da får vi bare sette vår lit til en ny regjering, sier generalsekretær i hockeyforbundet, Ottar Eide.

Regjeringen foreslår følgende bevilgninger til internasjonale idrettsarrangementer i Norge:

15 millioner kroner til X Games

15 millioner kroner til Arctic Race of Norway

10 millioner kroner til internasjonale sykkelritt i Norge

3 millioner kroner til Ekstremsportveko

2,5 millioner kroner til verdenscup i triatlon i Bergen

TV 2 fortalte i september om hockeyforbundets planer for et VM i Norge i 2027. De hadde søkt om 50 millioner i statsstøtte.

Hockeyforbundet hadde skissert flere ulike alternativer for arrangørbyer, men et mesterskap med hovedsete i Bergen ville være en drøm. Det legges planer om en ny arena som kan stå klar i 2026, men mye er fremdeles usikkert. Ellers hadde Telenor arena vært god kandidat i dagens form eller ombygd.

– For idretten er et så stort arrangement veldig viktig, men kanskje vel så mye for næringslivet. Under hockey-VM i Danmark var halvparten av billettene solgt til tilreisende. Transport-, hotell- og restaurantbransjen vil også nyte veldig godt av et slikt arrangement.

Generalsekretær i Norges ishockeyforbund, Ottar Eide er skuffet over regjeringens budsjett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

Eide oppfattet kulturminister, Abid Raja som oppfordrende til en VM-søknad da de møttes for et år siden.

– Vi hadde en samtale i oktober i fjor med Abid Raja som oppfordret oss til å søke. Det betyr jo ikke det samme som å gi grønt lys til et tilskudd, men han var tydelig på at et hockey-VM ville være kjempeinteressant i Norge. Han kom også med forslag til beløp vi burde søke om, men det viser seg å ikke ha en så stor verdi, sier Eide oppgitt.

Slik svarer den avtroppende kulturministeren, som skyver pucken over til sin etterfølger:

– Det er i forbindelse med revidert budsjett de trenger å få endelig svar. Så vil det ikke være opp til meg nå å gi det endelige svaret. Stortinget skal jo bestemme dette, og jeg håper det vil være grunnlag for å støtte hockey-VM på norsk is når revidert budsjett-tidspunktet nærmer seg, sier Raja til TV 2.

For bare to uker siden deltok hockeyforbundet på det internasjonale hockeyforbundets (IHF) kongress hvor de mottok positive signaler på en mulig søknad.

–Sånn vi ser det får vi et VM dersom vi søker og da må vi har myndighetenes støtte. De personene som jobber sentralt i IHF har vært tydelig på at Norge vil være et arrangørland som vil få stor oppslutning og støtte. De er veldig klare på at dersom vi søker og får statsstøtte vil den stå ekstremt sterkt.

I vår ble det klart at regjeringen stiller opp med en statsgaranti på 280 millioner kroner for å realisere VM i alpint i Narvik i 2027. Det gjorde at hockeyfamilien også øynet håp om midler.

– Vi mener skiidretten har en særstilling i Norge, og det gjenspeiles også i tildelingen av midler til Narvik, men jeg synes det er synd at de ikke ønsker å se at et så stort arrangement som VM i Norge.

På torsdag vil en ny regjering bli presentert. Nå haster det med å komme i dialog med statsråden som får ansvaret for idretten dersom Norge skal ha en mulighet. Da VM vil bevilges over flere år vil det bli lenge til neste gang Norge vil få en ny VM-sjanse.

– Vi må i gang så fort som mulig når vi ser hvem som blir sittende i hvilke stoler. Vi har fortsatt håp og tro på at det kan skje, men vi må ha svar ganske raskt hvis vi skal fremme en søknad som skal vurderes på kongressen i mai.