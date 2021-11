143.000 kilometer med telekabler skal saneres og fjernes

– Det er betenkelig, sier Rutt Gustavsen, leder i Junkerdal Grendelag.

For henne sitter høsten 2017 friskt i minne. Da feide stormen «Ylva» innover Nord-Norge med en fart på 163 kilometer i timen enkelte steder. En av de plassene som fikk merke de sørøstlige vindstyrkene var Junkerdal i Saltdal kommune i Nordland.

I løpet av kort tid ble både trær og røtter revet opp og lagt ned. Telestolper fra 1952 knakk som fyrstikker, og over fire kilometer lange telekabler ble lagt i bakken.

– Det var fort gjort. Da vi våknet på morgenen lå hele dalen flat og vi var uten fasttelefon, forteller Gustavsen.

Hun er en av flere grunneiere i Junkerdal som ble hardt rammet. Synet som møtte henne den morgenen glemmer hun aldri.

– Det var uvirkelig rett og slett, forteller hun.

SKUFFET: Slik har telestolper og kabler ligget i fire år uten at Telenor har ryddet opp, sier Rutt Gustavsen, leder i Junkerdal Grendelag. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Gror fast

TV 2 blir med grunneieren ut i det populære turområdet. Den flotte naturen skjemmes imidlertid av at knekte stolper og telekabler fremdeles, etter fire år ligger hulter til bulter.

De er nå i ferd med å gro fast i naturen.

Gustavsen anslår at det er over fire kilometer med kabler som mer eller mindre ligger nede innover mot svenskegrensen.

– Det er farlig for dyr og mennesker at det ligger slik. Ikke minst alle stolpene som er i ferd med å falle ned, sier hun.

Ordfører kritisk

I Junkerdal var det allerede kommet opp mobilmaster og et digitalt telenett da «Ylva» herjet, så beredskapen den gangen var ivaretatt selv om fastnettet lå nede.

– Men det ligger der til stor forargelse til de som bor der. Det er både dyr og mennesker som ferdes i terrenget, så dette er ikke bra, sier Rune Berg, ordfører (Sp) i Saltdal kommune.

Gjentatte ganger har innbyggerne bedt Telenor om å rydde opp uten at det har skjedd noe.

GROR FAST: Naturen er i ferd med å ta tilbake de gamle telekablene. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Vi er jo beskjedne. Vi liker jo ikke å mase på folk og vi har jo trodd at de ville komme å rydde bare Telenor fikk litt tid på seg, men det ser ikke slik ut, sier grendelagsleder Gustavsen oppgitt.

Tidenes ryddeaksjon for Telenor

I generasjoner er det bygget opp et nettverk med telefonkabler og telestolper til de mest utilgjengelige avkrokene her i landet.

Nå er det utgått på dato.

Faktisk henger det hele 143 tusen kilometer med kobberkabler på stolper rundt om i Norge.

Dette tilsvarer en strekning på tre og en halv ganger rundt jorda.

– Arbeidet er faktisk veldig godt i gang, og vi har jobbet med dette siden 2019. Vi fokuserer nå på å få alle våre kunder over på nye løsninger og det er det viktigste i vår arbeid nå, sier Ingeborg Øfsthus, Teknologidirektør i Telenor.

Enorme summer på få folk

En av de kundene er bygden Nervei i Gamvik kommune, helt nord i Troms og Finnmark.

De om lag 20 innbyggerne har fram til i dag ikke hatt andre kommunikasjonsmidler enn fasttelefon, satellitt og en hjemmelaget løsning som fanger opp mobilnettet fra Honningsvåg og sender det videre til innbyggerne i Nervei.

FRA USA: Utstyret har innbyggerne i Nervei kjøpt fra USA. Det gir bygda livsviktig beredskap. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

– Den løsningen har gitt oss den beredskapen vi trenger for å kunne leve her, sier Jan-Olaf Kjølstad Pettersen.

Til våren, når Telenor legger ned fastnettet, får de sin egen basestasjon, og med det et stabilt mobilnett.

– Det blir mye bedre med Telenor sitt nett. Hvis man da faller og brekker en fot kan man jo ringe etter hjelp. Det er luksus, sier Robert Nilsen smilende.

UNGDOM: Robert, Robin og Jan-Olaf er tre av få ungdommer igjen i bygda som gleder seg til en ny hverdag med stabilt mobilnett. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Til sammen er det 250 bygder som Nervei rundt om i Norge, der det bor 20 personer eller mindre som ikke har annet enn fastnett. I hver av disse bygdene skal Telenor nå bygge basestasjoner til en samlet prislapp på om lag 500 millioner kroner.

– Vi er forpliktet til å finne en god kommunikasjonsløsning uansett hvor du bor hen, sier dekningssjef i Telenor, Bjørn Amundsen.

Hadde det ikke vært for at Telenor legger ned fastnettet, ville nok aldri disse 250 basestasjonene blitt bygget, ifølge Amundsen. Alle skal stå ferdige i løpet av 2022.

500 000 stolper skal saneres

Men samtidig med at basestasjonene skal bygges, er det enorme mengder stolper og kabler som skal fjernes.

IKKE BRA: Flere plasser er telefonkablene slitt rett av. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Telenor eier over 610 000 telestolper, og sammen med andre aktører (kraftlag, kommuner og private lyslag) er det 1,2 millioner stolper.

Planen er at alt av kobberkabler og 500 000 stolper som Telenor eier skal saneres på en forsvarlig måte. Det er en omfattende jobb.

I tillegg kommer 245 000 små grå frittstående koblingsskap som står i veikanten og 220 000 mindre skap, som er montert på stolper som også skal fjernes.

Telenor hadde på det meste (2010) rundt 4 500 telefonsentraler i Norge.

Av disse er 300 allerede sanert. Totalt er målet å sanere rundt tre tusen telefonsentraler. De 1500 sentralene som står igjen, skal benyttes for mobil- og fibernett.

ENORME MENGDER: 143 tusen kilometer med kabler skal fjernes i løpet av de neste årene. Foto: Sigfinn Andersen/ TV 2

Det er rundt 200 000 Telenorkunder igjen på kobbernettet, og innen 31. desember 2022 skal den siste kunden være flyttet over på digitale nettverk.

Telenor har satt av to milliarder kroner til tidenes saneringsjobb.

– Men all respekt for den lange historien til det gamle nettet, så blir dette en enorm ryddejobb. Det skal håndteres på en forsvarlig og miljømessig måte. Det medfører også en viss fare for mannskapene som skal rydde opp, så dette er omfattende arbeid, sier Øfsthus.

Nkom er ikke fornøyd

Stolpene, som for det meste er såkalt kreosotimpregnert, skal kjøres til godkjente mottak.

Kobberkabler og annet metall skal leveres inn til gjenvinning.

At Telenor vil starte med tidenes opprydningsaksjon ved å fjerne eller slukke kobbernettet allerede fra slutten av neste år, er ikke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) helt enig i.

GJENNVINNES: kobberkabler og stolper skal håndteres på en forsvarlig måte bedyrer Telenor. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Vi har fattet et vedtak som har gitt Telenor en plikt til å fortsette med å tilby tjenester over kobbernettet inntil september 2025, med mindre de tilbyr kunder og konkurrenter relevante erstatningsprodukter, sier Pål Wien Espen, direktør i Nkom.

Flere av konkurrentene til Telenor er ikke fornøyde med at selskapet har slik hastverk med å fjerne det gamle kobbernettet.

– Vi har fått pålegg om at vi skal nettet åpent for andre bredbåndsaktører og da vil vi jobbe med løsninger for dem og deres kunder. I verste fall kan nettet være oppe til 2025, sier Øfsthus.

Betenkelig

– Vi vil følge vår plan om å få nye løsninger for våre kunder innen utgangen av 2022, men vi forholder oss til de påleggene og forpliktelsene vi har fått for andre kunder, sier Øfsthus i Telenor.

– Men blir ikke dette ekstraordinære kostnader for Telenor?

– Det medfører kostnader ja, men det viktigste for oss er å få sikret at alle som er på det gamle nettet skal over på ny infrastruktur.

Vi ønsker å legge ned så mye av nettet så tidlig som mulig. Ikke bare på grunn av kostnader, men også av miljøhensyn, sier Øfsthus.

I Junkerdal har det altså ikke skjedd noe som helst med de gamle telefonkablene og stolpene til lokalbefolkningens store frustrasjon.

– Det må vi ta til etterretning. Også er det slik at da vi kom på befaring for så på dette med egne øyne, så fant vi ut at det måtte gjøres noe på grunn av sikkerhet, sier Øfsthus.

ENDELIG: Rutt Gustavsen er glad for at Telenor endelig tar ansvar, men det er betenkelig at det skjer etter at media engasjerer seg i saken. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Etter at TV 2 Nyhetene tok kontakt med Telenor, tok det bare noe timer før ordren kom om at disse telekablene nå skal fjernes.

– Det er bra og vi er glade for det, men det er jo veldig betenkelig at vi må gå til media for å få hjelp. Det burde ha vært fjernet med engang faktisk talt, sier Gustavsen.