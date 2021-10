Nå hugges «Helge Ingstad» opp til skrapmetall – se de unike bildene

Det har vært en lang reise for fregatten som siden 2009 har vært et stolt medlem av Sjøforsvarets flåte.

8. november 2018 fikk skipet nådestøtet da det kolliderte med tankeren Sola TS i Hjeltefjorden.

Les TV 2 sin spesial om krigsskipet som kolliderte og sank HER

I februar ble skipet slept fra tilholdsstedet på Ågotnes i Øygarden, til Norscrap West sitt område på Hanøytangen utenfor Bergen.

Nå destrueres fregatten bit for bit, og det er en krevende jobb.

– Vi har hogd mange skip for forsvaret før, men kanskje ikke ett med denne størrelsen eller kompleksiteten. Jobben går mye ut på det samme, men dette skipet inneholder rundt 500 lukkede rom med mye kabler og ting som skal ut. Da blir det en store jobb ut av det, sier daglig leder Geir Bøe ved Norscrap West.

Slik destrueres fregatten

Askøy-firmaet vant den nasjonale konkurransen og fikk jobben med å destruere «Helge Ingstad». Fire selskap ønsket jobben, og Norscrap West - som også lå nærmest skipsvraket - fikk oppdraget.

Da pressen ble invitert 11. oktober, var Norscrap halvferdige med destrueringen av det 5000 tonn tunge skipet.

1. februar neste år er det ventet at jobben er ferdig.

– Da er det ikke noe mer igjen av «Helge Ingstad». Når vi får inn et fartøy, gjør vi en kartlegging av hva som er om bord. Deretter lager vi en plan for hvordan vi skal gjenvinne det og hva vi skal ta ut, sier Bøe.

– I dette tilfellet har forsvaret satt krav om at 18 rom skulle destrueres fullstendig, og at alt innvendig skulle fjernes.

Når alt det innvendige er fraktet ut, tas skipet bort til tørrdokken. Der skjærer man ut skrog-strukturer som Forsvaret skal bruke til reservedeler.

– Så skal vi ta ut en gassturbin, og deretter klippe båten opp i passe biter. Etter det vil en stasjonær saks klippe opp biter som kan selges på markedet som skrapjern, sier Bøe.

Bitene vil bli fraktet til Tyskland der de blir smeltet om. Metallet kan bli til armeringsjern, som ofte blir brukt i bygninger og andre konstruksjoner.

Ifølge Bøe kan restene av «Helge Ingstad» gå for 12-14 millioner kroner for dette på det åpne markedet.

FØR ULYKKEN: Slik så fregatten KNM «Helge Ingstad» ut før kollisjonen i Hjeltefjorden i 2018. Her fra et oppdrag mellom Syria og Kypros i januar 2014. Foto: Lars Magne Hovtun / Forsvaret.

– Fryktelig mye avanserte systemer

Alt personell som skal inn på skipet må være autoriserte, og alt utstyr som går inn og ut loggføres.

Skipet har tett vakthold 24 timer i døgnet, og ifølge Forsvaret er det viktig å ha full kontroll på alt gradert materiell som fins om bord. Det er nemlig en hel del.

– Dette er et krigsfartøy som er mye mer komplekst på alle måter å destruere enn et vanlig kommersielt fartøy, sier avdelingsdirektør Magnus Hansvold i Forsvarsmateriell (FMA).

INNSIDEN: Sjøforsvaret har selv sikret seg grundig bildedokumentasjon av hele «Helge Ingstad» før destrueringen. Foto: Sjøforsvaret

– Det inneholder fryktelig mye avanserte systemer. Det er blant annet våpensystemer, og kommando- og kontrollsystemer som må behandles på spesielle måter, sier han.

I tillegg til elektronikken, er også selve fartøyet og skroget spesiell vare. Det finnes flust med vanntette rom og forskjellige gjennomføringer som Forsvaret vil beskytte fra allmennheten.

– Spesielt å se

Som forsvarsmann syns Hansvold det er spesielt å se fregatten sitt endelikt der den ligger til kai på Hanøytangen.

– Det er klart at man gjør seg visse tanker. Jeg har sett dette fartøyet mange ganger i operativ tjeneste, og da ser det ganske annerledes ut. Ja, det er spesielt å se det, sier avdelingsdirektøren.

VEMODIG: Avdelingsdirektør Magnus Hansvold i Forsvarsmateriell sier han har sett fregatten i operativ tjeneste flere ganger. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Om én måned er det tre år siden fregatten kolliderte med tankeren Sola TS under en øvelsesmanøver i Hjeltefjorden. Hevingen og fraktingen av skipet til trygg havn på Haakonsvern tok fire måneder.

Å reparere fregatten ville hatt en prislapp på mellom 12 og 14 milliarder kroner, og derfor ble det av regjeringen ansett som for dyrt.

– Man tenker selvsagt at «Helge Ingstad» fikk en skjebne som var veldig uheldig. Men på en annen side – da det engang ble besluttet at dette fartøyet skulle avhendes, så har man forsøkt å gjøre oppdraget på en best mulig måte, som både er ryddig og miljøvennlig, sier avdelingsdirektøren.