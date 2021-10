Fikk stygge kommentarer om egen kropp: – De sa at jeg burde kle på meg

I boken om sin historie «Vinnerhjerte», forteller Marit Bjørgen blant annet om vekt- og kroppsfokuset innad i toppidretten. Hun åpner opp om negative kommentarer hun har fått rundt sin muskulære kropp.

– Jeg synes det var tøft å stå i det. Å bli fortalt at det ikke er normalt å ha så mye muskler, eller at du bør kle på deg og ikke vise frem kroppen din, det er klart at det er tøft å høre det, forteller Bjørgen til God Morgen Norge tirsdag.

– Men jeg må si at jeg er glad for at jeg var trygg på meg selv og visste at den kroppen hadde bidratt til at jeg ble verdens beste skiløper. Men det er jo på en måte litt mobbing, vil jeg si. Og det er ikke dermed sagt at alle står like sterkt i seg selv heller, og da kunne det vært med på å utløse at man får problemer med vekt eller spiseforstyrrelser, legger Bjørgen til.

Bjørgen roser støtteapparatene hun har hatt rundt seg gjennom karrieren, og viktigheten av at de følger ekstra nøye opp når det kommer til kropp og vekt.

– På et elitelag er det små marginer, og man vil jo hente ut det meste på alle områder. Vekt og utholdenhet preger det også, men vi har jo et fantastisk støtteapparat rundt laget og blir fulgt opp. Men så er det kanskje noen som vil jobbe litt ekstra med vekten og kanskje dropper å spise desserten, forteller Bjørgen.

I slike situasjoner er det lett for at man påvirker hverandre, særlig når man har over 200 reisedøgn sammen i året.

– Hvis en person ikke spiser desserten, kan andre tenke at de ikke skal spise den heller. Det er lett for at man blir påvirket av hverandre, sier Bjørgen.

Skidronningen understreker at eliten blir godt fulgt opp, men at man må huske på at man er et forbilde.

– I perioder kan det med fokus på mat ta over litt, og det kan ødelegge mye av gleden. Vi blir jo fulgt opp, men så er det de som kommer etter oss og har oss som forbilder. Vi kan være med på å påvirke deres utvikling i forhold til idretten, sier Bjørgen.