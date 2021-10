– Vi tenkte: «Hvorfor i all verden lages det ikke TV om noe som angår så mange?»

Onsdag kveld er det duket for premieren på TV 2-dokumentarserien En del av meg med programlederne Solveig Kloppen (50) og Geir Fredriksen (39).

I serien følger vi familiemedlemmer som har brutt kontakten med hverandre av ulike årsaker og som nå ønsker en forsoning. Kloppen og Fredriksen støtter deltakerne og er ved deres side hele veien.

– Utrolig rørende

I forkant av kveldens premiere tok TV 2 en prat med programledermakkerne om den ærlige dokumentarserien.

Se deler av intervjuet i videovinduet i toppen av saken.

Duoen er enige om at innspillingen av programmet har vært noe ganske annet enn hva de er vant til.

– Dette er min overmann

– Det har vært veldig fint, veldig utfordrende. Og så må jeg si at det har vært utrolig rørende og sterkt å se hvor modige deltakerne har vært. Jeg er mektig imponert, forteller Kloppen.

– Det er ikke et sånt TV-program der man opplever at man drar på jobb og er programleder, legger Fredriksen til.

Etter samarbeidet med TV 2-dokumentarserien Det jeg ikke fikk sagt – der Fredriksen var regissør og Kloppen foran kameraet – ønsket duoen å utforske konflikter innad i familien. Slik blomstret En del av meg frem.

MAKKERE: Solveig Kloppen og Geir Fredriksen arbeidet sammen under TV 2-dokumentarserien Det jeg ikke fikk sagt i 2019. Nå er de programlederkollegaer i den nye dokumentarserien, En del av meg. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi tenkte: «Hvorfor i all verden lages det ikke TV på noe som angår så mange av oss?». Og så tenkte vi: «Oi, det lages sikkert ikke TV på noe som angår så mange av oss fordi det er vanskelig», men vi gjorde forsøket, og har gjennomført det, og det har vært veldig lærerikt, forteller 39-åringen.

Programlederne berømmer videre seriens psykologer som både de og deltakerne har kunnet støtte seg til.

– Angår oss alle

Kollegaene tror at En del av meg kan bidra til å belyse hvorfor mennesker havner i konflikt med hverandre.

– Alle kan få noen flere verktøy i verktøykassen rett og slett. Vi håper og tror at folk som ser på også kan ta med noe inn i sine liv og sine relasjoner, uten at det trenger å være en stor konflikt. Vi mennesker er i bunn og grunn ganske like, mener Kloppen.

Makkeren nikker, og skyter inn:

– Det angår oss litt alle de historiene vi skal se nå. Helt like historier er vi ikke alle i, men dynamikken i et familieforhold er ganske likt. Jeg har i hvert fall lært ting på veien som jeg skal bruke i min familie.

– Hva tror dere TV-seerne vil sitte igjen med?

– Forhåpentligvis tror jeg seerne vil ha lært noe. At de kanskje har lært noe av hvordan de skal møte andre mennesker, ikke bare i nære relasjoner, men i alle relasjoner, mener 50-åringen.

Etter endt innspilling føler verken Kloppen eller Fredriksen seg ferdige med serien. Begge ønsker å fortsette arbeidet i en sesong nummer to.

– Vi tar med oss en lyst til å lage mer. Vi har lyst til å komme i kontakt med flere som tenker de trenger hjelp med forholdet til en far eller mor. Vi kjenner at det er et potensial til å gjøre mer her, sier Fredriksen.

Se En del av meg onsdager klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.