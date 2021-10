Foreldre raser etter matpakkepress: – Kan føre til mobbing

«Senk skuldrene, og dropp forventninger om en stilig og trendy matpakke» skriver Opplysningskontoret for Meieriprodukter i bildeteksten under bildene av wraps, pastasalat og fiskekaker.

Men ifølge en undersøkelse utført av opplysningskontorene i landbruket, føler 39 prosent på altfor mye press og mas rundt det å lage spennende matpakker.

Samme undersøkelse viser at de fleste matpakker lages av mor og tar opptil ti minutter å lage, og at de fleste matpakkesmørerne er mest opptatt av smak og sunnhet, fremfor en fancy presentasjon.

– Det er nok mange som ikke har tid og råd til å gjøre det på den måten, for de matpakkene så nesten ut som gourmetmåltider, sier Susanne Frantzen (32).

– Mobbing

Hun har en sønn på snart to år, som hun håper slipper matpakkepresset når han begynner på skolen.

– Det legger jo et press på oss foreldre. Jeg husker selv da jeg var liten og gjemte meg på do for å spise matpakka med kaviar, fordi den luktet rart. Jeg tror det kan føre til mobbing og erting, sier Frantzen.

Susanne Frantzen (32) mener matpakkepresset både utfordrer foreldre og barn. Foto: Privat

Hun har forståelse for at foreldre vil lage fristende og fine matpakker til barna sine, men mener et felles lunsjtilbud kunne redusert utenforskap og erting.

– Det er er jo en selvfølge at barna fortjener det beste, så jeg mener ikke å henge ut foreldre. Men det burde vært en skolekantine så barna kunne fått lunsj og spist i felleskap, uten at noen trengte å føle på at de ikke har bra nok matpakke.

Frantzen stiller seg undrende til hva som skjedde med den vanlige matpakka med brødskiver og litt frukt og grønt ved siden av.

– Det viktigste er å ha en matpakke, ikke hvordan den ser ut, sier hun.

Vil la mat være mat

Også trebarnsmor Guro Eriksrud (41) mener matpakkepresset bidrar til å øke forskjellene mellom barn.

– Jeg føler at nivået skrus opp og opp, og at det blir veldig slitsomt å leve opp til. Så blir matpakka plutselig noe hvor forskjellene mellom barn blir veldig synlige, sier Eriksrud.

Hun poengterer også at mange av de ekstravagante matpakkene inneholder småprodukter i plastemballasje, som både er dyrt og lite miljøvennlig.

– Det blir veldig mye tid, penger og plast som skal til for å fôre de her småfolka.

Eriksrud er bekymret for hvordan presset kan påvirke foreldre som opplever at tid, penger og fantasi ikke strekker til i matpakkelagingen.

PLAST, PENGER OG TID: Guro Eriksrud (41) mener det er flere årsaker til at man med fordel kan holde matpakken enkel. Foto: Fartein Rudjord

– I verste fall kan det gi følelsen av at det går på din kvalitet som mor eller far, hvorvidt du bryr deg om barna dine eller ikke.

Hun savner en guide som tar hensyn til både økonomi, tid og miljø, og påpeker at mat ikke alltid må gjøres til noe mer.

– I noen sammenhenger syns jeg mat kan få lov til å være bare det - noe vi trenger for å få motoren til å gå. Hvis vi venner barna våre til at mat må være fargerike kunstverk for at de skal spise, så har vi et problem med forventningene vi skaper, sier hun.

Dårlig samvittighet

Jeaneth Patricia Skaugvold (37) syns heller ikke en matpakke behøver å være mer enn grove brødskiver og litt frukt og grønt. Hun tror matpakkepresset kan oppleves belastende for de med begrenset tid og økonomi.

BLIR DYRT: Jeaneth Patricia Skaugvold (37) mener matpakkepresset er unødvendig dyrt. Foto: Privat

– Det blir dyrt. De færreste nordmenn har vel tid til å stå og lage det her, og det er jo kostnader knyttet til sånne matpakker, sier hun.

– Man skal ikke la være å sende med frukt og grønt, men man trenger ikke sende med fetafylt minipaprika og stjerneformede fruktbiter. De kan fint spise vanlig frukt og grønt.

Skaugvold er også redd matpakkepresset skrur opp forventningene hos barn, som kan føles tungt for foreldre.

– Det kan gi foreldre dårlig samvittighet og en følelse av at de ikke sender med ungene god nok mat, sier hun.

Misforstått

I Opplysningskontoret for Meieriprodukter sine matpakketips understreker de at en vanlig matpakke med brødskiver, frukt og melk er helt perfekt.

De lister også opp hva man kan sende med barna: grove pizzasnurrer, grove muffings med cottage cheese, grove vafler og pannekaker, wraps eller omelettmuffins.

Ernæringsrådgiver for Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Terese Glemminge Arnesen, avviser at de oppfordrer til å lage avanserte matpakker.

VIL VISE VARIASJON: Ernæringsrådgiver Terese Glemminge Arnesen understreker at flere typer matpakke kan fungere godt, og at brødskivas tid ikke er forbi. Foto: Opplysningskontoret for Meieriprodukter / Melk.no

– Tanken var at bildet skulle vise variasjon, men vårt budskap er snarere det motsatte av dette bildet: at vanlig matpakke er bra nok, og at foreldre kan senke skuldrene og ikke tenke på at matpakken må være avansert, sier Glemminge Arnesen, og legger til:

– Matpakke med grovbrød og et glass melk er sunt og enkelt, og det er også anbefalt av helsemyndighetene som en del av kostrådene for hva vi bør spise daglig.

Ikke slutt for brødskivene

Hun forstår at bildebruken kan ha virket mot sin hensikt, og sier det er leit, nettopp fordi de heier på foreldre som hver eneste dag smører matpakke til barna sine.

– Det var disse foreldrene vi hadde i tankene, og intensjonen var å komme med noen tips til hvordan de enkelt kan variere en sunn matpakke dersom man går litt tom for ideer.

MATPAKKEFORSLAG: Blant de seks forslagene på bildet er det kun ett som minner om den tradisjonelle matpakka. Foto: Melk.no

– Er tiden over for den gode, gamle brødskive-matpakka? Burde foreldre være mer kreative i matpakkelagingen?

– Nei, vanlig matpakke med grovbrød og et glass melk er sunt og mer enn bra nok. Det aller viktigste med en matpakke er at den blir spist. sier Glemmige Arnesen.

Hun råder foreldre til å lage en matpakke man vet barnet liker, som er næringsrik og som ikke tar alt for lang tid å spise.

– Om det er gulost på skiva eller en fylt wrap som gjør den jobben, er helt opp til foreldre som kjenner sitt barn best å vurdere.