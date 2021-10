Vil forby ordet «neger» i Tromsø

Akhenaton Oddvar de Leon vil at Tromsø skal forby bruken av ordet på arbeidsplassen og i arbeidstiden.

I 2015 fikk ikke Pippis pappa lenger være «negerkonge», og samme år fortalte Hellbillies at de skrotet sangen «Neger på Ål stasjon».

Og i 2018 kom Høyesterett frem til at det er straffbart å si «jævla neger» i en krangel.

Nå har en av grunnleggerne av Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) sendt en oppfordring til ordføreren i Tromsø:

Få slutt på bruk av ordet «neger».

– Det kan virke som at noen står på krava for å fortsette å si «neger», men yngre folk kommer opp ved å kreve definisjonsmakt, sier Akhenaton Oddvar de Leon til Nordlys.

Han viser til at Oslo kommune, Oslo-politiet og Politidirektoratet ikke bruker ordet, og sier at disse eksemplene bør være en rettesnor for alle landets kommuner.

På agendaen

– Ordet bidrar til psykiske smerter. Vi i OMOD ber derfor kommunestyret i Tromsø om å sette dette på agendaen, og gjøre som Oslo kommune har valgt å gjøre. Altså å utradere all bruk av ordet «neger», skriver OMOD-lederen.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø sier i en kommentar til Nordlys at han setter pris på brevet, og forventer at kommunens ansatte ikke bruker N-ordet som han betegner som gammeldags og rasistisk. Brevet er sendt videre til behandling i kommunen.

De Leon sier til TV 2 at det er flott at Tromsø-ordføreren erkjenner at ordet er rasistisk, men lurer på hvordan dette skal følges opp videre.

– Hvis han er enig i at ordet er rasistisk, hvordan skal han sørge for at det ikke er en del av Tromsø kommunes ansattes sjargong på arbeidsplassen? spør OMOD-lederen.

De Leon viser til at det er særlig barn og unge som trenger hjelp til å beskyttes. Ifølge ham bruker lærere fortsatt ordet «neger» i 2021, og de prøver å overbevise elevene at dette er et nøytralt ord.

– Vi oppfordrer ordføreren igjen til å gå systematisk til verks ved å innføre samme reglement som Oslo: Forby bruken av ordet på arbeidsplassen og i arbeidstiden. Dette er et konkret og strukturelt tiltak mot rasisme og mobbing av barn, sier Akhenaton Oddvar de Leon til TV 2.

Spørreundersøkelser har tidligere avdekket at norske ungdommer har opplevd å bli kalt «brunost», «ostepop», «neger» eller «jævla svarting». Blant andre skjellsord er «ape», «brunbæsj», «jævla jøde» eller «muslimjævel».



Fikk refs

I 2007 fikk tidligere politimester Truls Fyhn refs da han uttalte offentlig at han mente det var helt akseptabelt å bruke ordet. Fyhn ble anmeldt, og Spesialenheten slo fast at politiet forbys å bruke ordet neger.

Politimesteren ble frikjent for rasisme, men Spesialenheten presiserte at politiet ikke skal bruke slike ord, og at det kunne føre til svekket tillit til politiet.

Fyhn var ikke enig i kritikken.

– Det er ikke spesialorganets oppgave å være et moralorgan, og det vil jeg se nærmere på. Noe utover det har jeg for øyeblikket ikke å si, sa Fyhn til NRK.