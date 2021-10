Norsk Pokerforbund vendte ryggen til «Smiths venner»

Poker-NM er i gang igjen. For første gang siden pre-pandemi-mesterskapet i 2019 samles et par tusen pokerglade nordmenn rundt den grønne filten på hundre pokerbord.

Men Norsk Pokerforbund har forlatt Oslo Convention Center - der mesterskapet blei holdt i 2018 og 2919 - og flyttet arrangementet tilbake til Thon Congress Gardermoen. Årsaken er OCCs kobling til Brunstad Christian Church - også kjent som «Smiths venner» - og kirkens syn på homofili.

Verdispørsmål

– I samråd med ansvarlig NM-arrangør har vi tatt en avgjørelse om at vi ikke ønsker å ha fremtidige NM på Oslofjord Convention Center, grunnet den sterke koblingen til Brunstad Christian Church, meddelte styret i Norsk Pokerforbund allerede i november 2019.

Fakta om Brunstad Christian Church * Kristen trossamfunn og ideell forening med rundt 8.800 medlemer i Norge. * Medlemmer også i 50 andre land. * Oppsto i Horten 17. mai 1898 ved Johan O. Smiths omvendelse. I Norge er kirken populært blit kalt "Smiths venner"; men heter ikke det offisielt. * Har en visjon om forkynning av det kristne budskapet og at medlemmene skal leve eller Jesu budskap. * Kirken aksepterer ikke homofil praksis eller samliv. * Medlemmene forventes å bidra med faste pengegaver og dugnadsinnsats på fast basis. * På årsmøtet i BCCs lokallag på Sørlandet blei forventet årlige bidrag fra medlemmene satt til kr. 54.000 for familier og kr. 30.000 for enkeltpersoner (over 23 år) i tillegg til forventet dugnadsinnsats verdt kr. 24.000 per husstand. * Meninghetens verdensleder, Kåre Johan Smith, hadde i 2016 en formue på 102 millioner kroner. Iflg. BCC har Smith ikke beriket seg gjennom trossamfunnet, men gjennom annen forretning og investering. * I september blei Brunstad Christian Church tatt opp som medlem av Norges Kristne Råd.

– BCCs verdier er ikke forenlig med Norsk Pokerforbund sine; poker er et inkluderende spill hvor alle er velkomne uavhengig av livssyn og legning.

Styrevedtaket kom kort tid etter at NRK hadde vist dokumentaren «Guds utvalde».

– Det er et verdispørsmål for oss, uttalte Pokerpresident Sigurd Eskeland til Vårt Land. Vi er en medlemsorganisasjon med fokus på å være åpne og inkluderende. Når vi legger arrangementer til OCC, må vi også legge penger der. Det syns vi ikke er riktig. Vi vil heller legge penger på steder som ikke har den koblingen.

Press fra medlemmene

– Vi fikk flere henvendelser fra medlemmer som sa det ville være vanskelig å vende tilbake til Oslo Convention Center, forteller visepresident Pål Skønberg Løvik til TV 2.

Linda Minh Nguyen vant Ladies Event i NM 2018. Foto: norgesmesterskapetipoker.no

En som er lettet over at NM er flyttet vekk fra OCC, er norgesmesteren i «Ladies Event» fra 2018, Linda Minh Nguyen.

– Jeg stilte i NM på OCC den gangen, men ønsket verken å overnatte der eller bruke penger på serveringsstedene, sier trønderen.

– Jeg kjenner en del som har vært eller er i Brunstad Christian Church. Og er veldig mot det presset de utsettes for der de må betale mye penger til kirken og nedlegge en enorm dugnadsinnsats.

– Jeg er glad vi er borte derfra og gleder meg til hele NM-uka på Gardermoen igjen. Til den store sosiale happeningen poker-NM er.

Oslofjord Convention Center presiserer

Ledelsen i Oslofjord Convention Center legger vekt på at de hadde et godt samarbeide med Norsk Pokerforbund i 2018 og 2019 og ønsker forbundet lykke til med årets arrangement på Gardermoen.

- Oslofjord Convention Center (OCC) og Brunstad Christian Church (BCC) er to ulike aktører, skriver OCC til TV 2. Vi fortsetter med arbeidet for å tydeliggjøre dette. Samtidig erkjenner vi at slik strukturen er i dag, er det lett å sammenblande. Prosessen med ny eierstruktur pågår for fullt.

- Vi jobber med å gjøre skillet mellom Oslofjord Convention Center og BCC tydeligere. Det er viktig for oss at alle er klar over at Oslofjord er åpent for alle, uavhengig av livssyn eller legning, og er et sted der ingen diskrimineres. Vi må erkjenne at et manglende tydelig skille har gjort det vanskelig for enkelte å velge Oslofjord. Samtidig ser vi også at stadig flere ønsker å gå i dialog rundt prosessen med ny eierstruktur med tanke på arrangementer.

Slik sendes poker-NM på TV 2

Fakta om Oslofjord Convention Center * Kommersielt konferanselandsby med over 9.000 sengeplasser. * Eiendommen på Brunstad i Stokke ble kjøpt av Brunstad Christian Church i 1956. * Eies nå av Brunstadstiftelsen, som ble opprettet i 2002 av Brunstad Christian Church. * Konferansesenteret sto ferdig i 2004. Konferansesal med plass til 7.000 personer. 2.500 leiligheter og suiter, 25 serveringssteder. * I 2013 startet utvidelsen som nå inkluderer flerbrukshallen Oslofjord Arena, ishockeyhall, fotballbaner, klatre- og skatepark. * Håndballforbundet og Norsk Pokerforbund blant organisasjonene som ikke vil benytte OCC på grunn av tilknytningen til Brunstad Christian Church og kirkens syns på homofili. * Under og i etterkant av pandemien har Oslofjord vært opptatt med først å fungere som karantenehotell og deretter huse over 700 evakuerte afghanske flyktninger fra Kabul.

Onsdag 13. oktober: Kl. 20.25, TV2 Play: Finalebordet, Pot Limit Omaha.

Torsdag 14. oktober: Kl. 14.15, TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Fredag 15. oktober: Kl. 12.00, TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Lørdag 16. oktober: Kl. 12.00, TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Søndag 17. oktober: Kl. 12.00, TV 2 Sport 2 og TV 2 Play. Finalebordet, Main Event.

Kommentatorer: Stig Moen og Martin Iversen