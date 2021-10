Kan komme ny sesong av «Squid Game»

«Squid Game»-regissøren mistet seks tenner på grunn av stress under innspillingen av serien. Like vel vurderer han å lage en ny sesong.

– Å skrive, produsere og regissere en serie alene var virkelig en stor oppgave. Tanken på å gjøre det samme for en sesong to gjør meg litt bekymret, sier serieskaperen Hwang Dong-hyuk til CNN.

Han er mannen bak braksuksessen «Squid Game» på Netflix, som ligger an til å bli strømmetjenestens mest populære serie noen sinne.

Innspillingen av serien ble en intens opplevelse for regissøren, som mistet han seks tenner på grunn av stress. Like vel avskriver han ikke muligheten for at det kommer en sesong to.

– Det er ingenting bekreftet for øyeblikket, men det er så mange som er entusiastiske at jeg virkelig tenker på det, sier han.

– En historie om tapere

Squid Game handler om en gruppe mennesker som prøver å kjempe seg ut av sine personlige gjeldskriser i en rekke dødelige barneleker. Vinneren får 45,6 milliarder sørkoreanske won, en sum som tilsvarer rundt 300 millioner norske kroner.

– Dette er en historie om tapere, sier Hwang.

Han sier serien skal gjenspeile «konkurransesamfunnet vi lever i» hvor de som sliter med hverdagens utfordringer blir hengende etter mens «vinnerne rykker opp».

Samtidig er historien personlig for serieskaperen. De to hovedpersonene Seong Gi-hun og Cho Sang-woo er oppkalt etter gamle venner av ham og han kaller dem sine «indre kloner».

– De representerer de to sidene av meg. Som Gi-hun ble jeg oppdratt av en alenemor i et økonomisk urolig miljø i Ssangmun-dong. Samtidig dro jeg på Seoul National University, som Sang-woo, og hele nabolaget mitt skrøt av meg og hadde høye forventninger til meg, sier Hwang.

Barneleker

Handlingen i «Squid Game» er blodig og brutal, og har fått 16 års aldersgrense på grunn av at det forekommer både drap og selvmord. I den første episoden spiller deltakerne en blodig og fatal variant av den eller så uskyldige leken «Rødt lys».

– Etter å ha blitt voksen, var spørsmålet hvordan ville det vært å gå tilbake og spille alle lekene fra barndommen igjen? Det var opphavet til hele serien, sier han.



Navnet på serien kommer fra en lek Hwang lekte mye da han var barn.



Flere er bekymret for om serien er for lett tilgjengelig for barn når den er så voldelig.

I en kronikk publisert på TV2.no denne uken, skrev daglig leder i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik, at barna må beskyttes mot Squid Game.

TV 2s film- og serieanmelder Camilla Laache sier foreldre kanskje ikke forstår hvor voldelig serien er, fordi den på en måte handler om barneleker.

– Det er litte granne skummelt, for jeg tror den har alt for unge seere, sa hun på God Morgen Norge.

Øker interessen for språk

I etterkant av seriens premiere og voldsomme suksess har språklæringsappen Duolingo rapportert om at antallet personer som vil lære koreansk har økt med 76 prosent i Storbritannia og 40 prosent i USA, melder Reuters.

– Språk og kultur er ofte iboende forbundet, og det som skjer i populærkulturen og i media påvirker ofte trender innen språk og språkopplæring, sa talsperson for Duolingo, Sam Dalsimer til nyhetsbyrået.

Det er rundt 77 millioner koreansktalende over hele verden, ifølge Korea Foundation for International Cultural Exchange. Og ønsket om å lære språket øker.

– Den økende globale populariteten til koreansk musikk, film og TV øker også etterspørselen for å lære koreansk, sier Dalsimer.