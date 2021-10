Nord-Koreas leder Kim Jong-un legger skylden på USA for spenningsnivået på Koreahalvøya.

USA er hovedårsaken til ustabilitet, sa Kim i en tale på en forsvarsmesse i Nord-Korea, ifølge landets offisielle nyhetsbyrå KCNA tirsdag.

Det er ingen grunn til å tro at USA ikke er fiendtlig innstilt, til tross for at Washington hevder noe annet, uttalte Kim.

(©NTB)