Forsvarssjefen åpner opp om bitterhet: – Ting kunne sett ganske annerledes ut

Stefan Strandberg sto frem som Norges forsvarssjef igjen i 2-0-seieren over Montenegro på et fullsatt Ullevaal stadion mandag kveld.

Lyngdølen kjempet og dirigerte fra de bakre rekker.

– Dette var en stopperprestasjon i god norsk landslagstradisjon. Vi har hatt noen av dem. Dette var topp, topp klasse. Det går omtrent ikke an å spille en bedre kamp på stopperplass enn det han gjorde, var attesten fra TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Tidligere landslagssjef Egil Olsen holdt Strandberg som banens beste.

– Stefan er ekstremt viktig for oss. Det han gjør på banen, det snakker for seg selv. Det går ikke an å spille en så mye bedre kamp. Han er solid, smart og snakker mye. Han er ikke den raskeste og mest atletiske, men han er smart og har spilleforståelse som gjør at han alltid står riktig og skjærer av. Det gir en trygghet vi har manglet tidligere, sier Norges kaptein Martin Ødegaard til TV 2.

– Han er ekstremt bra å ha bak der, og i tillegg er han en leder som stiller krav og er knallhard. Han er rå, fortsetter Arsenal-spilleren.

Følte seg avskrevet

Strandbergs storspill virket utenkelig for noen år siden. Han gikk i fire år uten å spille en eneste landskamp. Store skadeproblemer satte stopperen ut av spill.

– Jeg tror nok bare de aller nærmeste vet hva jeg hadde inni meg. Så hadde vel dere (pressen) og de fleste andre avskrevet meg, men det går helt fint. Jeg stoler nok på meg selv og vet hva jeg kan bidra med når jeg er frisk, sier Stefan Strandberg på pressekonferansen etter kampen.

Stopperen var i ekstase ved kampslutt. Seieren og storspillet smakte ekstra godt etter hva han har vært gjennom.

– Det er klart det har vært tunge stunder og dype daler. Det som har vært mest frustrerende er at jeg har vist selv hva jeg kan bidra med om jeg klarer å holde meg frisk. Jeg har sagt det tidligere, men jeg er ganske bitter på kroppen min for hvordan den har vært. Ting kunne sett ganske annerledes ut om den hadde spilt på lag, sier Strandberg, som spiller i Salernitana i Serie A.

– Så rask som han kan bli

Strandberg svarer kontant «ja» på spørsmål om han føler han har tatt rollen som forsvarssjef, som lenge har vært etterlyst på det norske landslaget.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener en lang periode uten skader er nøkkelen for Strandbergs storspill.

– Stefan har vært forsvarssjef i disse fire kampene nå. Det som er bra med Stefan nå er at han er i en fysisk forfatning, som gjør at han er så rask som han kan bli. Det er ikke veldig raskt, men det er raskt nok til at han kan stå litt høyere med linjen, sier den tidligere FC København-treneren, og legger til:

– Han har god taktisk forståelse. Han tenker klart når det blåser litt rundt ham.

Norge ligger på andreplass i gruppen, to poeng bak ledende Nederland og to poeng foran Tyrkia på tredjeplass. Kvelden kunne vært enda bedre dersom Latvia hadde holdt ut mot Tyrkia, men tyrkerne sikret en 2-1-seier på overtid.