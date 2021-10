– Hver gang vi får dødball har vi tro på at vi kan straffe motstanderen

Norge står med to dødballmål på to kamper etter at Ståle Solbakken hentet dødballspesialsisten Bernardo Cueva.

Etter kampen mot Tyrkia stjal Norges nye dødballspesialist Bernardo Cueva overskriftene. Etter 2-0-seieren mot Montenegro havnet meksikaneren nok en gang i fokus.

For Norges eneste mål i Tyrkia kom etter en corner hvor Kristian Thorstvedt utlignet til 1-1. 1-0-scoringen mot Montenegro mandag kveld ble headet i mål av Mohammed Elyounoussi.

– Hadde du drømt om at dere skulle få slik cornersuksess etter å ha hentet inn Bernardo Cueva?

– De lærdes strides om han skulle få æren av målet mot Tyrkia, Martin (Ødegaard) mener det var hans idé. Men det målet i dag skal han få æren for, sier landslagsjef Ståle Solbakken latterfult, og fortsetter:

– Jeg så da vi sang nasjonalsangen i dag at vi var nok ti centimeter lavere enn dem i snitt og da kreves det antageligvis et triks om du skal score på dødball, og det klarte vi, sier Solbakken om dødballscoringen.

Etter 2-0-seieren mot Montenegro roses Cueva av spillerne for et brennende engasjement for dødballer.

– Han har fått mye skryt, men det er vel fortjent. Han har kommet inn med et engasjement rundt dødball som jeg aldri har opplevd før. Det smitter over på spillerne. Hver gang vi får dødball har vi troa på at vi kan straffe motstanderen, og det vi gjort i to kamper på rad så det har vært veldig bra, sier Patrick Berg.

Cueva jobber til daglig som dødballtrener i Premier League-klubben Brentford.

– Det er ikke noen helt sinnsyke varianter, men det er noen gjennomtenkte varianter som er enkelt for oss spillerne å skjønne. Det er ikke noe som blir for avansert. Det meste handler om å ha trua, virkelig være aggressiv og ha et ønske om å sette den ballen i mål, sier Berg om Cueva.

Kaptein Martin Ødegaard trekker på smilebåndet når han får spørsmål om Cueva.

– Det var innøvd den i dag, den trente vi på i går. Det er deilig å få ut det i match, smiler Martin Ødegaard til TV 2 etter kampslutt.

– Dødballcoachen har kommet inn han og vært avgjørende, så det er sterkt. Han brenner for det og lever for det. Det er mye passion. En bra mann som er flink til å formidle hva han ønsker og hva han tenker. Så det er veldig kult og fint å ha han inne i laget.

Mohamed Elyounoussi var mannen som headet inn 1-0-scoringen:

– Han har jo startet bra, så han har press på seg videre, sier Moi smilende.