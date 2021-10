Norges helt: – Lenge siden jeg har hatt så mye gåsehud

Mohamed Elyounoussi hylles etter storspillet foran et fullsatt Ullevaal.

– Jeg synes de kunne vannet litt bedre utpå kanten der. Da hadde det sikkert sett litt bedre ut, sier Mohamed Elyounoussi til TV 2 om målfeiringen på 1-0.

Selv om feiringen på åpningsmålet ikke satt helt for sarpingen, satt det aller meste for Elyounoussi mot Montenegro. Han scoret begge i 2-0-seieren.

– Man må bare bli glad i fyren og fotballspilleren. For en deilig profil. «Moi» var god under «Perry» (Per Joar Hansen) og Lars Lagerbäck også, men han har begynt å blomstre på en helt annen måte. Han er blitt en tydelig leder som får de andre med seg, og det gjorde han til gangs i denne kampen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

For Southampton-spilleren har mandagens seier gitt tro på at noe stort er i emning.

– Dette er starten på noe stort, vi gleder oss til neste samling, sier Moi under pressekonferansen etter kampen.



– Det generer så mye energi

TV 2s fotballekspert Morten Langli trakk Elyounoussi frem som høstens beste norske landslagsspiller.

– Han er blitt en nøkkelspiller for dette laget, sier Langli.

Norges 2-0-seier gjør at VM-håpet lever i beste velgående før de to neste kampene mot Latvia og Nederland i november.

– Vi vet hvor vanskelig det er når man må vinne. Da er det ekstra deilig å kunne juble foran et fullsatt Ullevaal, sier Elyounoussi.

– Det er lenge siden jeg har fått så mye gåsehud som når vi synger nasjonalsangen foran et fullsatt Ullevaal. Det generer så mye energi. Jeg merket det på slutten da bølgen kom og navnet mitt ble ropt. Det ga ekstra energi. Det er det fint å krydre på litt ekstra, sier Elyounoussi om 2-0-målet.

– Deilig å gjøre opp for seg

Ståle Solbakken gikk til samlingen uten spillere som Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Joshua King, Kristoffer Vassakk Ajer, Mathias Normann, Sander Berge, Rune Almenning Jarstein og André Hansen, men Norge står igjen med fire poeng på de to kampene mot Tyrkia og Montenegro.

– Det viser hvilke kvaliteter og hvilken bredde vi har i dette laget. Vi kjemper for hverandre på hver ball, og vi løper hverandre. Vi skulle gjerne vunnet nede i Tyrkia, men det er deilig å gjøre opp for seg her nå, sier Moi, som med det sikter til den enorme muligheten han misbrukte på overtid i Istanbul.

Norge er på andreplass i gruppen, to poeng bak ledende Nederland og to poeng foran Tyrkia på tredjeplass. Kvelden kunne vært enda bedre dersom Latvia hadde holdt ut mot Tyrkia, men tyrkerne sikret en 2-1-seier på overtid.

– Vi fokuserer kun på oss selv. Vinner vi mot Latvia neste måneder, får vi en slags finale nede i Nederland, sier Elyounoussi.