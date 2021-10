Kaos på innsiden av USAs mest beryktede fengsel – fangene har tatt over kontrollen

Flere tiår med rovdrift har ført til lovløse tilstander på Rikers Island. Nå er de ansatte redde for å gå på jobb, og fangene har tatt over kontrollen.

Rikers Island i New York huser et av verdens største og mest beryktede fengsel. Med 5000 innsatte er det også et av USAs største, og har lenge vært kjent for sitt voldelige miljø, både blant ansatte og innsatte. Det siste året har ting nådd et nytt nivå.

Fangene styrer

Den gigantiske institusjonen rommer flere titalls avdelinger. Flere av disse styres nå nærmest utelukkende av de innsatte, og det er disse som bestemmer hvem som kan komme og gå fra avdelingen, skriver New York Times. I andre deler av fengselet oppholder de innsatte seg på fengselsbetjentenes oppholdsrom, og flere gir blaffen i forbudene mot å røyke både sigaretter og cannabis.

Ifølge rapporter og rettsdokumenter fra fengselet, har de innsatte ved flere anledninger også stjålet nøkler og frigjort andre fanger fra varetekt. I august rev en innsatt til seg et nøkkelknippe fra en av vaktene, før han frigjorde en annen innsatt. Sammen knivstakk de vakten i ansiktet og halsen, og den ansatte måtte låse seg selv inne i en celle for å berge livet.

Hittil i år har tolv innsatte mistet livet, noe som er det høyeste siden 2015.

Ansatte tør ikke jobbe

Kaoset stopper ikke der. Også de ansatte bidrar til de lovløse tilstandene på Rikers, og flere ganger har fengselsbetjentene banket opp innsatte, i tillegg til å unnlate å gripe inn i livstruende, akutte konflikter mellom innsatte. Så sent som i forrige uke ble en fengselsvakt tatt i å dele ut et barberblad til en av fangene, noe han skulle bruke som et våpen.

Sykemeldinger har skutt i været samtidig som forholdene ved fengselet har nådd et nytt bunnivå. Foto: Jeenah Moon/AP Photo

En av fengselsvaktene sier til New York Times at han har sluttet å konfiskere våpen fra innsatte, til tross for at det er rekordmange knivstikkinger i fengselet. Årsaken er at han ikke vil bli værende alene i et rom med flere titalls fanger.

Samtidig sykemeldes hundrevis av fengselsbetjenter. Myndighetene mener fengselsledelsen er for rause med sykemeldingene, mens fagforeningen sier det er farlig å gå på jobb.

Langvarige problemer

Både myndighetene i New York og de ansatte ved fengselet betegner situasjonen som et akutt problem, men forholdene ved Rikers Island skyldes flere tiår med dårlig drift.

Allerede i 2015 slo myndighetene fast at det var behov for omfattende renovasjon ved Rikers, og påpekte at de nedslitte omgivelsene ga innsatte muligheten til å skaffe seg «materialer til å lage våpen». Også i 2017 sa ordfører Bill de Blasio at fengselet krevde mye arbeid, men han var først og fremst interessert i å stenge ned bygget for godt.

New Yorks ordfører Bill de Blasio besøkte fengselet i forrige måned, hvor han lovet å få bukt med problemene. Foto: Jeenah Moon/AP Photo

Nå melder ledelsen om dører som ikke kan låses, celler som er så skitne at innsatte ikke kan oppholde seg der, og gamle radiatorer som enkelt kan rives løs fra veggen og brukes som våpen. I september oppdaget en innsatt at en metallrist i cellen hans var så løs at han ganske enkelt kunne sparke den ned. Han klatret inn i nabocellen, hvor han knivstakk den innsatte.

Slår ned på sykemeldinger

Dagens situasjon kommer til tross for at antallet innsatte er lavere enn på flere tiår. Da pandemien herjet som verst i New York i fjor, bestemte myndighetene seg for å løslate hundrevis av fanger. Samtidig førte bemanningsproblemene til at en tredjedel av fengselets 8000 ansatte var sykemeldt, noe som gjorde at de gjenværende måtte jobbe både doble og tredoble skift. Disse kunne vare i over 24 timer.

Myndighetene mener nøkkelen til å løse problemene ved Rikers, er å løse bemanningsproblemene. Derfor har sykemeldingene blitt snevret inn, og rundt 75 prosent av de ansatte er nå tilgjengelig. Fengselsbetjenter som ikke dukker opp på jobb, risikerer nå å bli suspendert.

Myndighetene håper færre sykemeldte betjenter vil løse de mange utfordringene. Foto: Bebeto Matthews/AP Photo

– Vi forventer og krever ytterligere forbedringer i de neste ukene. Vi vil ikke gi oss til forholdene forbedrer seg og alle som jobber og er innsatt føler seg trygge, sier Vincent Schiraldi, lederen for fengselet i en uttalelse.

Det er likevel lite som tyder på at problemene ved Rikers er over, og jusforskeren Zachary Katznelson mener ting er verre enn noensinne.

– Rikers har lenge vært dysfunksjonelt, falleferdig og farlig. Det vi ser i dag er på et helt annet nivå. Man klarer ikke å tilby helt grunnleggende fengselstjenester, noe vi ikke har sett tidligere, sier han til New York Times.