Artist kjent utilregnelig etter vold mot NRK-profil

Artisten som ble tiltalt for vold mot en kjent NRK-profil, er i Oslo tingrett kjent psykotisk og dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Dommen ble omtalt av Nettavisen mandag kveld. Artisten beklaget under rettssaken mot offeret som ble påført alvorlige skader om kvelden 24. januar i fjor. Påtalemyndigheten hadde allerede i tiltalen varslet at artisten var psykotisk på gjerningstidspunktet, og at det derfor ville bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykiske helsevern.

Oslo tingrett valgte å følge aktoratets påstand og konkluderer med å dømme artisten til overføring til tvungent psykisk helsevern, og til å betale NRK-profilen 31.158 kroner i erstatning, samt 40.000 kroner i oppreisning, skriver Nettavisen.

Artistens forsvarer, advokat Ida Andenæs, sier til avisen at klienten er kjent med utfallet av saken, men at de ikke har rukket å gå gjennom dommen.

