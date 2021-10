Ruud videre etter intens thriller - tilskuer vist bort etter provokasjon

– Jeg må være sterk i returene for han server meget bra. Han har hatt et godt år, så jeg må være klar for en tøff kamp.

Det sa Casper Ruud på en pressekonferanse i forkant av møtet med sør-afrikanske Lloyd Harris. I kampen mellom verdenstieren fra Norge og sør-afrikaneren som er på 31. plass på ATP-rankingen var imidlertid Ruud favoritten.

Dette var Casper Ruuds andre kamp i årets ATP Masters 1000 i Indian Wells. En turnering som er blant de virkelig store turneringene gjennom en ATP-sesong.

I det første settet var det svært jevnt mellom Ruud og Harris, men den høyreiste 24-åringen trakk det lengste strået og etter én time og ni minutter vant Harris det første settet 7-6.

Tilskuer vist bort

Oppmerksomheten ble imidlertid ikke utelukkende rettet mot det sportslige. I løpet av det første settet så man at Ruud sa noe til en tilskuer før dommeren lurte på hva det var. Det hele endte med at en tilskuer som satt bak Team Ruud på tribunen ble geleidet bort fra plassen sin av flere vakter.

– Det var en person i starten som lagde lyder og klappet når Casper gjorde feil. Han var rett og slett ute etter å lage kvalme så han ble kastet ut. Jeg har ikke vært med på noe sånn før. Men han satte seg ned like bak oss. Det var sikkert bevisst, men arrangøren gjorde en god jobb og fikk han unna, sier Ruuds trener Joachim Bjerke til TV 2 etter kampen.

I det andre settet fortsatte spillerne å følge hverandre tett og særlig tett var det i fjerde game. Det varte i over 13 minutter før Ruud vant gamet. Det neste gikk imidlertid til Harris og man kunne tydelig se frustrasjonen til Ruud. Det ble også snappet opp av mikrofonen at Ruud mente Harris hadde mye flyt.

Nordmannen klarte imidlertid å slå tilbake og vant det andre settet 6-4. Dermed skulle det hele avgjøres i et tredje og avgjørende sett. Der festet Ruud grep om kampen, men så kom det nok et uforutsett problem. Vinden tok seg nemlig noe voldsomt opp i Indian Wells og de voldsomme vindkastene tok med seg papir inn på banen.

– Det var masse sand og tøff kastevind som kom på 1-1 i avgjørende sett. Det var kanskje litt fordel Casper ettersom Harris spiller litt flatere. Casper var imidlertid uheldig, for hver gang det kom ting på banen hadde han nesten vunnet poenget. Man må blokkere det ut og tenke neste poeng. Man må tåle de tingene og det gjorde Casper jævlig bra, sier Bjerke om forholdene.

Til slutt kunne han juble for 6-4 i tredje sett og dermed er han videre til fjerde runde.

– Det var en veldig tøff kamp. Det ble bare noen poeng her og der som avgjorde det. Jeg vet helt ærlig ikke hvordan jeg klarte det. Jeg prøvde mitt beste som alltid og til slutt var jeg heldig nok til å gå videre, sier Casper Ruud etter kampen.

Tennis-kommentator for både Discovery og VG, Sverre Krogh Sundbø, lot seg imponere av Ruud til tross for at 22-åringen ikke leverte sin beste tennis.

– Jeg synes han står kampen ufattelig bra. Det er en medium pluss dag og ikke mer, men han viser at han har et utrolig sterkt hode på de viktige poengene. Foreløpig i karrieren har han ikke vært på sitt beste når det har vært sterk vind. Det er noe man må lære, og det at han faktisk klarer å snu oppgjøret desto mer det blåser, er sterkt, sier Krogh Sundbø.

Klatrer på verdensrankingen

22-åringen fra Snarøya står oppført som nummer ti i verden på de offisielle sidene til ATP. Realiteten er imidlertid en annen. Ettersom turneringen i Indian Wells går over to uker oppdateres nemlig ikke lista denne mandagen som den vanligvis gjør.

Ser man på live-tabellen, som er uoffisiell, men riktig, har Ruud passert tennis-legenden Roger Federer og er nå nummer ni i verden. Han er i tillegg inne blant de åtte beste i veien mot Torino som nå har blitt et naturlig mål for Ruud.

I Torino er det nemlig de åtte beste tennis-spillerne gjennom året som samles for en ATP-finale. Der er Ruud foreløpig på en 8. plass. Veien opp til Rafael Nadal, som er nummer syv, er imidlertid ikke lang for Ruud som etter all sannsynlighet vil passere den spanske tennis-legenden.

– Ruud kommer til å havne i en finale en gang, men om han klarer det som 22-åring, så er det fryktelig gøy å være norsk tennis-fan. Nå må man se forbi at de tre store ikke er like gode som tidligere. Han er så god nå. Det er helt sykt. At han klarer å vende et slikt oppgjør som dette til seier også viser hvor han er i karrieren, er Krogh Sundbøs mening om nordmannens prestasjoner både tidligere denne sesongen og i kampen mot Lloyd Harris.

– Tar han seg til Torino i år?

– Ja. Absolutt. Jeg tror ikke de som komme bak kommer til å ta flere poeng enn han.

Spillere som Hubert Hurkacz, Jannik Sinner og Félix Auger-Aliassime er imidlertid ikke mange poengene bak Ruud. Auger-Aliassime røk imidlertid overraskende ut i andre runde i Indian Wells og går dermed glipp av verdifulle poeng.

Fra før av er det klart at Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev er allerede klare for Torino ettersom det ikke er mulig for dem å havne utenfor de åtte beste.

Nå venter neste runde for Ruud i Indian Wells før Wien og Paris står for tur. På disse tre turneringene vil nok avgjørelsen falle på om Ruud kommer seg til Torino. Han har også muligheten til å delta i Stockholm uken før Torino som en siste mulighet for å nå skalpen.