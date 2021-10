Dette skipet er en flytende katastrofe – kan gjøre åtte millioner vannløse

I fire år har den gigantiske oljetankeren FSO Safer råtnet i Rødehavet. Bilder viser at tilstanden til den forlatte skuta stadig forverres, noe som øker risikoen for at skipets last skal lekke ut i havet. Det kan i så fall få enorme konsekvenser.

FSO Safer er lastet med 1.1 millioner fat råolje. Det er fire ganger så mye olje som lekkasjen fra Exxon Valdez i Alaskagulfen i 1989, noe som den dag i dag anses som tidenes verste oljelekkasje.

Hele regionen rammes

Eksperter har lenge slått alarm om konsekvensene av en potensiell lekkasje i Rødehavet, men nå viser det seg at omfanget kan bli enda verre enn først antatt.

FSO Safer befinner seg strandet utenfor havnen Ras Issa, langs Jemens vestkyst. Foto: Maxar Technologies via AP

En fersk rapport slår fast at en lekkasje fra FSO Safer vil gjøre åtte millioner mennesker i regionen vannløse. Samtidig kan hele Jemens kommersielle fiskebestand utryddes på bare tre uker, ifølge Nature Sustainabilty. Konsekvensene vil ikke bare ramme Jemen. Også Saudi-Arabia, Eritrea og Djibouti vil påvirkes av det som kan bli en av de verste miljøkatastrofene i moderne tid.

Kontrolleres av rebeller

FN har i lengre tid forsøkt å kvitte seg med den farlige lasten, så langt uten hell. Området kontrolleres nemlig av rebeller, og til tross for gjentatte samtaler mellom rebellene, FN og Jemens myndigheter har FN ikke fått tillatelse til å gå om bord i skipet. Rebellene krever nemlig en garanti om at skipet repareres, men dette har FN for tiden ikke midler til å gjennomføre, skriver The Guardian.

En potensiell lekkasje vil trolig føre til at flere sentrale havnebyer i Jemen, som Salif og Hodeidah, vil måtte stenge havnene. Dette vil igjen kunne medføre en nasjonal drivstoffkrise i landet, og prisene forventes å øke med inntil 80 prosent.

Nature Sustainability påpeker at selv om halvparten av oljesølet vil fordampe innen et døgn, vil de resterende mengdene nå Jemens kystlinje i løpet av en uke. Dette vil igjen føre til at flere millioner rammes av matmangel, i et av land som allerede er hjem til en av verdens mest alvorlige sultkatastrofer.

– Sannsynligheten for en lekkasje øker stadig. Den synlig nedslitte FSO Safer har også kun et enkelt skrog, noe som betyr at en eventuell lekkasje vil flyte rett ut i havet, advarer Nature Sustainabilty.

Rapporten påpeker at en rekke faktorer kan forårsake en lekkasje i det stadig mer nedbrutte fartøyet, og ber FN handle før det er for sent.