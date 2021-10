Følelsene tok overhånd for Stefan Strandberg da Mohamed Elyounoussi punkterte kampen fem minutter på overtid.

Norge-Montenegro 2-0 (1-0)

– Et fantastisk utgangspunkt før kampene i november, sier Øyvind Alsaker.

Foran et fullsatt Ullevaal var det Mohamed Elyounoussi som ble den store helten, men litt av æren må han nok dele med dødballspesialisten Bernardo Cueva, som ble hentet inn før landslagssamlingen.

Sammendraget fra kampen!

Seks minutter på overtid scoret Elyounoussi sitt andre mål.

– Dette er et landslag å bli glad i, var dommen til Mathisen.

Kvelden så ut til å bli perfekt for Norge ettersom Tyrkia holdt på å rote det til i Latvia.

Men fem minutter på overtid fikk tyrkerne straffe.

Dermed ble Norge snytt for muligheten til å sikre seg kvalik allerede mot Latvia i neste kamp. Overtidsmålet til Tyrkia sørger for at de fortsatt puster Norge i nakken frem til neste landslagssamling.

FOLKEFEST: Ullevaal var fullsatt mandag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– En trener disse spillerne vil dø for

Da Mohamed Elyounoussi scoret sitt andre mål tok det fullstendig av på Ullevaal. Ståle Solbakken stormet ned sidelinjen og kastet seg over spillerne sine.

– Den følelsen når de scorer sitt andre mål. Solbakken ser ut som Marcus Holmgren Pedersen når han stormer ned. Han var første mann bort til Moi. Det at hovedtreneren oppfører seg sånn, dette er en trener disse spillerne vil dø for, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Stefan Strandberg stod frem som lederen i de bakre rekker, og etter kampen ble han kåret til banens beste av Egil «Drillo» Olsen. Da Moi scoret sitt andre mål tok følelsene overhånd for sørlendingen.

– Det følelsen man får på slutten der.. Jeg mistet det helt, jeg var nesten på gråten der. Jeg kan ikke huske å ha hatt en slik følelse, sier Stefan Strandberg etter kampen.

– Jeg har aldri prøvd dop, men jeg kan tenke meg at følelsen er lignende, sier stopperkjempen til TV 2.

Se TV 2s intervju med Strandberg i videovinduet øverst!

JUBEL: De norske spillerne og støtteapparatet tok fullstendig av etter kampen. Foto: Annika Byrde

Norge har kommet seg gjennom en landslagssamling med store forfall. Solbakken har måtte klare seg uten flere av nøkkelspillerne. Etter kampen benyttet han seg av muligheten til å hylle spillerne i troppen.

– Det er mange av spillerne her som tenkte på forhånd at de skulle spille en birolle, og de har spilt en viktig rolle. Det er mange følelser i garderoben, sier landslagssjefen.

KOK: Ståle Solbakken stormet ned til Moi da han scoret sitt andre mål. Foto: / BILDBYRÅN

Elyounoussi tok ansvar

Montenegro-kampen ble Mats Møller Dæhlis andre landskamp fra start på nesten to år. Sett bort fra «nødlandslagets» kamp mot Østerrike i 2020 hadde ikke Dæhli startet en landskamp siden november 2019.

Og det var 26-åringen som kom til Norges første store sjanse. Avslutningen var god, men Montenegro-keeper Matija Sarkic vartet opp med en kjemperedning.

To minutter senere skulle derimot Norge lykkes. Igjen fikk Solbakken betalt for å ha hentet inn dødballspesialist Bernardo Cueva.

Et cornertrekk havnet i beina til Holmgren Pedersen som løftet ballen bak i feltet. Der steg Stefan Strandberg til værs og knuste oppasseren sin. Strandberg fikk headet inn foran mål, hvor Mohamed Elyounoussi stupheadet ballen i mål.

Se åpningsmålet her:

– Ny dødballtrener og målene renner inn for det norske landslaget, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Moi scoret igjen

Montenegro kom ut i hundre etter pause. Gjestene presset aggressivt og kom til flere sjanser, men Norge holdt unna.

Det massive presset fra Montenegro tok tydelig på, og Norge kjempet seg mer og mer inn i kampen igjen.

Solbakken tok helt av da Moi scoret sitt andre

Seks minutter på overtid ble Moi tomålsscorer da Norge straffet Montenegro brutalt på en kontring.

Da dommer blåste av kampen kunne Norges spillere slippe jubelen løs foran et fullsatt Ullevaal.

Resultatene i de andre kampene i Norges gruppe:

Latvia-Tyrkia 1-2

Nederland-Gibraltar 6-0