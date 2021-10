Anne Rimmen og Ailo Gaup i retten nå – mener svindyr villa hadde asbest

– Saken oppdateres.

Rettssaken rundt boligtvisten til Anne Rimmen og Ailo Gaup har startet.

I 2018 kjøpte Anne Rimmen og Ailo Gaup en villa på Tåsen for 20 millioner kroner, ifølge Se og Hør. Nå møter de i Oslo tingrett på grunn av uenigheter med selger av boligen.

Kjendisparet hevder at selger har holdt tilbake informasjon om flere mangler ved boligen. Selger på sin side nekter for å ha holdt tilbake opplysninger.

Advokat Ketil Krohn Venås, som representerer kjendisparet. Her under rettssaken rundt boligtvisten til Anne Rimmen og Ailo Gaup. Foto: Maiken Amanda Brennås.

Omfattende muggsopproblemer

Rettssaken starter med at begge advokatene legger frem sine fakta i saken. Advokaten til kjendisparet er først ut.

– Jeg er av den oppfatning at det både er gitt uriktige opplysninger, og er holdt tilbake informasjon om tilstanden til boligen, sier advokat Ketil Krohn Venås, som representerer kjendisparet.

Advokaten mener boligen ble markedsført som om den var i bedre stand enn den egentlig var, da paret tok over boligen, og at det ikke var noen alarmerende opplysninger i tilstandsrapporten.

Mener boligen har asbest

Advokaten ramser opp flere mangler han hevder de har avdekket ved boligen, som omfattende muggsopproblemer, fuktskader, saltskader, råteskader, og funn av asbest.

Under rettssaken hevder han at selger har prøvd å skjule flere av disse skadene, ved å enten male eller sparkle over disse. Selgers advokat skal forklare seg senere i retten.

Kjendisparet hevder også at det er rettslige mangler ved det elektriske, drenering, og bærekonstruksjon.

Tapte leieinntekter

Videre hevder de å ha tapt leieinntekter, fordi utleiedelen i boligen ikke har vært mulig å leie ut i den standen den opprinnelig var, og krever derfor også en erstatning på 500.000 kroner for dette.

Parets advokat forteller at de kom frem til dette beløpet ved å sjekke ut tilsvarende leiligheter i området på Tåsen, og ramser opp noen eksempler på dette.

– Leilighet med tre soverom på Tåsen, 17 000 i måneden. Flott treroms med balkong på 55 kvm, 15 000 i måneden. Ettroms på Tåsen på 33 kvm, 10 000 i månedsleie.

– Det er dette som er utgangspunkt for den vurderingen, forteller advokaten.

Selger uenig

Selger på sin side nekter for å ha holdt tilbake opplysninger, og krever at kjendisparet betaler alle saksomkostninger.

Advokat Bjørn Fredborg Nilsen som representer selger, hevder at det aldri har blitt gitt opplysninger om at boligen kommer med en egen utleierdel.

– Kjelleren var innredet med bad og kjøkken. Men på opprinnelig tegning var Kjelleren kun godkjent som bod og lager, og ikke som leilighet, hevder advokaten.

Videre mener han at paret også har fått opplysning om drenering, råteskader, saltskader og fuktskader.

– Det var klare signaler om at dette er en risiko, sier advokaten.

Advokat Bjørn Fredborg Nilsen, som representerer selgeren i denne saken. Foto: Maiken Amanda Brennås

Anklages for kuppforsøk

Han forteller i retten at han mener kjendisparet forsøkte å kuppe boligen, og gjengir en sms fra Rimmen:

«Hei. Samboeren min og jeg har vært å sett på boligen, og vi likte det vi så. Lurer på om dere kunne tenkte dere å selge til oss for 19 millioner?».

– Så de var villig til å strekke seg langt, sier advokaten.

Den endelige kjøpesummen endte på 20 millioner kroner, to millioner over takst.

Krever oppreisning og prisavslag

Kjendisparet krever at selger betaler oppreisning, og at vedkommende sørger for prisavslag. Paret krever også at selger dekker alle saksomkostninger, kommer det frem i sluttinnlegget, som paret leverte før rettssaken startet.

Det var VG som først omtalte saken.

Utbedringskostnadene paret har dokumentert, skal til sammen ligge på godt over to millioner kroner.

Verken kjendisparet eller selger har til nå ønsket å uttale seg til God kveld Norge, verken før eller under rettssaken.

Advokat Bjørn Fredborg Nilsen, som representerer selgeren, skrev følgene i en e-post til God kveld Norge:

– Saken skal nå prosederes for domstolen de neste tre dagene, og selgers syn og innvendinger vil bli fremlagt der. Vi har derfor ikke kommentarer utover det som er inntatt i sluttinnlegget, skriver Nilsen.

Det er satt av tre dager til rettssaken.