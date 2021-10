Telefonen satte panikken i Bjørgen: – Jeg ble kvalm

Etter at Marit Bjørgen hadde kommet hjem fra Lahti-VM i 2017, kom telefonen fra landslagslege Petter Olberg som satte panikken i henne.

Det kommer ifølge VG frem i «Vinnerhjerte», som er historien om Bjørgen, ført i pennen av Ingerid Stenvold.

Etter gullfesten i Finland hadde dopinglaboratoriet funnet et avvik i prøven etter tremila. I urintesten var det spor av 19-norandrosteron, som står på forbudslisten til Verdens Antidopingbyrå (WADA).

Bjørgen hadde i forkant og under VM brukt, Primolut-N, som benyttes for å forskyve menstruasjon. Dette hadde slått ut som et avvik på dopingtesten.

Forklaringen matchet funnet

Ifølge VG er imidlertid Primolut-N et lovlig preparat Bjørgen hadde ført opp på listen over medisiner.

– Det var uro, jeg sov dårlig og jeg ble kvalm. Jeg ventet bare på en telefon, forteller Bjørgen i et intervju med VG.

Olberg ba Bjørgen om å ta det med ro. Han mente avviket kunne ha en sammenheng med at hun hadde brukt preparatet Primolut-N. Stenvold skriver i sin ferske bok at dette er vanlig blant kvinnelige idrettsutøvere.

– Men jeg klarte jo ikke å slippe det helt, og vi var enige om at vi skulle ringes dagen etter, dette var jo på ettermiddag/kveld. Tårene trillet og det var vanskelig å sove, det var vanskelig å slappe av også dagen etterpå, sier Bjørgen til NRK.

Bjørgen kom med en forklaring til Det internasjonale skiforbundet (FIS) som stemte overens med laboratoriefunnet. Derfor ble etterforskningen avsluttet.

41-åringen tok fire VM-gull i Lahti i 2017, inkludert på tremila. Bjørgen la opp etter 2017/18-sesongen, men var tilbake i langløp i 2020/21-sesongen.

Truet med utkastelse

Boken omtaler også en stor konflikt med landslagsledelsen etter Falun-VM i 2015.

Daværende sportsjef Vidar Løfshus skal ha truet med å kaste henne ut av landslaget fordi hun hadde inngått en sponsoravtale med svenske Craft, som var et brudd på forskriftene til Norges Skiforbund.

– Jeg engasjerte meg alltid hvis det var utøvere som truet den, så det stemmer sikkert det, sier Vidar Løfshus til VG.

– Jeg ble jo litt såret da han ringte og truet meg på den måten. Jeg var gravid og hormonell, så tårene trillet jo, sier Bjørgen til VG.