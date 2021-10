Norske diplomater møtte Taliban før helgen

Diplomater fra Norge og flere andre land møtte representanter for Taliban i Doha før helgen for å diskutere den humanitære situasjonen.

Det bekrefter utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) overfor TV 2. Det var VG som først omtalte saken.

– Det ble fra norsk side lagt særlig vekt på Talibans ansvar for å respektere menneskerettigheter, spesielt for kvinner og jenter, internasjonal humanitærrett og de humanitære prinsippene. Vi har også hatt andre møter med representanter for Taliban etter maktovertakelsen i august hvor de samme problemstillingene har vært berørt. Dette er kontakter som er bygget opp over tid, først og fremst i Doha. Norge sammen med enkelte andre land støttet opp om forhandlingsprosessen mellom den afghanske republikken og Taliban som pågikk i Qatar frem til august, skriver Søreide i en e-post til TV 2.

Videre skriver hun at Norge har økt den humanitære støtten til Afghanistan.

– Over 18 millioner mennesker i Afghanistan trenger nå beskyttelse og livreddende assistanse. Samlet humanitær bistand øremerket til Afghanistan er så langt i år 261 millioner kroner, inkludert 100 millioner kroner som er omprioritert fra langsiktig bistand til humanitær innsats. Støtten går til partnere som har tilstedeværelse og er operative i landet, og til flyktninger i nærområdene.

Samtidig påpeker hun at Norge har stanset en del av bistanden.

– Den langsiktige bistanden som indirekte har gått til afghanske myndigheter er stanset. I likhet med andre, vestlige givere ser Norge på muligheten for å videreføre innsats innen enkelte sektorer som er avgjørende for den afghanske befolkningen, inkludert helse og utdanning. Dette vil i så fall skje gjennom ikke-statlige og multilaterale organisasjoner og vil ikke være direkte støtte eller anerkjennelse til det sittende regimet.