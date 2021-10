Warholm om trenerens påstand: – Den tullingen har hatt rett før

1. juli slettet Karsten Warholm Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord på Bislett med tiden 46,70, før hekke-esset under OL i Tokyo 3. august suste inn til OL-gull og smadring av sin egen verdensrekord med tiden 45,94.

– Hvor går man etter 45,94?

– Det er ikke så lett å slå, svarer Warholms trener Leif Olav Alnæs kontant med et lurt smil på spørsmål fra TV 2.

På vei inn i en sesong med VM i USA som den største begivenheten, tror Warholm han for første gang i karrieren kan gå gjennom en hel sesong ut å sette personlig rekord.

– Det blir veldig, veldig vanskelig. Det er vanskeligere å flytte nivået nå enn det har vært noen gang før. Jeg har tenkt mye på det faktisk. Konklusjonen foreløpig er at første steg på veien må være å etablere seg på et stabilt bedre nivå enn det har vært tidligere, sier Ulsteinvikingen.

Vil stabilisere seg på et høyere nivå

TV 2 møter duoen i forbindelse med presentasjonen av friidrettslandslaget for 2022. Begge er opptatt av å jobbe mot å få et høyere stabilt nivå.

– Vi prøver å ha utvikling, men det kan være vanskelig å få det ut i enkeltresultat. Det er ikke sånn at du bare stikker ned på Bislett på en tirsdag og løper 45-tallet over hekken. Men vi må prøve å flytte nivået og da kanskje mer til det stabile nivået. Det er litt lettere å få til, sier Alnæs.

Warholms rekordløp i Tokyo og på Bislett er de to eneste løpene 25-åringen har vært under 47-tallet.

– Det er ikke sånn at jeg bare kan gå ut å løpe 45,94 kanskje noen gang igjen. Om jeg skal klare å matche det i fremtiden vil det være få ganger jeg kan gjøre det. Men jeg vil gjerne stabilisere meg på et nivå der kanskje 46-tallet blir mer vanlig å se da for eksempel. Det kan være en realistisk tanke i første omgang, sier Warholm.

– Langt fra 45 og ned til null

Selv om målsettingen til duoen er stabilitet, virker trener Alnæs å ha mer tro på en ny verdensrekord enn Warholm selv.

– Det gjenstår å se, vi kjenner ikke utfallet enda. Jeg trøster meg med at det er veldig langt fra 45 og ned til null. Det er garantert ikke umulig. Men det vil ikke skje på «any given sunday», smiler Alnæs.

– Men tror du Warholm for første gang i karrieren kan gå gjennom en sesong uten å sette personlig rekord?

– Jeg tenker det er bedre og «plan for success and handle failure» enn motsatt.

– Så dere planlegger for suksess, og flytte grensene enda mer?

– Why not, ler Alnæs på karakteristisk vis.

Etterpå ler Warholm når han blir konfrontert med trenerens uttalelser om at han kan bedre enn 45,94:

– Den tullingen har har rett før. Det er på en måte det å ha et så sykt hode som kanskje er starten på å bryte disse barrierene. For å være helt ærlig trodde ikke jeg så mye på 45 heller, men han hadde jo sagt det også. Det at vi har gjort det en gang viser hvert fall at det er mulig.

Men tanken på at OL-løpet er bortimot uslåelig og perfekt har kanskje sneket seg inn hos Warholm.

– Det er også forbedring hvis jeg kan pushe gjennomsnittstiden ned, da mener jeg vi har fremgang da også. Det er sånn vi må begynne å tenke. Så kan det plutselig komme en setting i fremtiden som i Tokyo, at stjernene står rett på himmelen akkurat den dagen du skal løpe, så sitter det igjen, smiler hekke-esset.