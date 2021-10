Stasjonsvogn med dieselmotor og veldig gjerne også firehjulstrekk: Det var noe av en drømmeoppskrift for norske bilkunder i en årrekke.

Så skjedde det noe. Først kom SUV-ene og tok stadig mer salg fra stasjonsvognene. Deretter kom elektrifiseringsbølgen. For mange betydde det ut med dieselmotoren og inn med en ladbar hybrid-drivlinje.

Mange biler har rett og slett forsvunnet fra det norske markedet: Som Toyota Avensis, Hyundai i40, Kia Optima og VW Golf stasjonsvogn.

Snart får disse også følge av Ford Mondeo som i praksis er sluttsolgt i Norge. Det er ikke så veldig mange år siden den var en av de mest solgte bilene her hjemme.

På andre modeller som VW Passat og Skoda Octavia/Superb, har ladbare drivlinjer de siste årene tatt over det meste av salget.

Tidlig ute med ladbar hybrid

Men Opel holder ut. På deres familie-stasjonsvogn er dieselmotor eneste alternativ. Insignia Sports Tourer GS Line CDTi 4x4 heter den og har en 2-liters dieselmotor på 174 hestekrefter under panseret. Med 560 liters bagasjerom er dette virkelig en fullvoksen stasjonsvogn. Prisen? Den starter på 589.900 kroner.

Også Opel er i full gang med elektrifisering. Slik sett skiller Insignia seg ut fra de øvrige bilene de selger i Norge.

– Vi var tidlig ute med først en bensinstrategi, og så elektrifisering. Ikke glem at hybridbilen Opel Ampera ble Årets bil allerede i 2012, sier Stein Pettersen som er PR- og informasjonssjef for Opel i Norge.

Apropos Ampera: Noen ganger er det ikke så smart med pen dame

Opel har lange og gode stasjonsvogntradisjoner. Også de har fått merke på kroppen at biltypen har tapt mye salg de siste årene.

Insignia blir den siste?

Han legger til:

– Insignia er nå den eneste modellen i vår modellrekke som leveres med diesel. Det finnes fortsatt kunder som har et kjøremønster der diesel har sine fordeler – og trofaste Insignia-kunder som setter pris på en stor stasjonsvogn.

– Hvor lenge regner dere med å selge biler med dieselmotor i Norge?

– Opel skal være helelektriske i Europa fra 2028. Men med den utviklingen som er i det norske markedet, er det nok sannsynlig at Insignia er den siste personbilmodellen som blir levert med dieselmotor i Norge, sier Pettersen.

Helgardering fra Opel: Astra får du både som elbil og med dieselmotor

Stein Pettersen er PR- og informasjonssjef for Opel i Norge.

Ny bunnrekord

Salget av dieselbiler har vært fallende i Norge i mange år. I september ble det ny bunnrekord. Av til sammen 17.992 nyregistrerte biler, hadde bare 408 dieselmotor. Det gir en markedsandel på 2,3 prosent.

Ser vi på året så langt, har dieselbilene en markedsandel på 4,4 prosent. Det er en kraftig nedgang fra samme periode i fjor, da var tallet 10,3 prosent.

– Det er helt tydelig at dette bare går én vei for dieselbilene. Fra å være det helt naturlige valget for de fleste bilkjøperne, er det nå nesten ingen som kjøper ny bil med dieselmotor. Og det har gått fort, sa Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen i en kommentar til september-tallene.

Slik presenterer Opel selv bagasjerommet i Insignia. Her er det plass til MYE.

Fortsatt attraktive

Mye av usikkerheten rundt dieselbiler har gått på verditap. Men så langt har frykten for at dieselbilene ville stupe i verdi på bruktmarkedet vist seg å være ubegrunnet. Tvert imot: Mange dieselbiler holder seg svært godt i verdi og det går raskere å selge dem, enn brukte elbiler.

Her har altså nybil- og bruktbilmarkedet utviklet seg svært forskjellig. I bruktmarkedet ser vi en konsekvens av det lave nybilsalget av dieselbiler. Det gir veldig få nyere biler ut i markedet. Samtidig føles det helt klart tryggere for mange å kjøpe brukt dieselbil, kontra helt ny. Særlig større biler, som SUV-er og stasjonsvogner, er fortsatt svært attraktive med dieselmotor på bruktmarkedet.

Arne ga bort den sjeldne Opel-klassikeren

Video: Dette er sporty familiebil fra Opel