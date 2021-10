Diplomatisk splid langs Den engelske kanal – frykter ny flyktningtragedie

Hittil i år har 18.000 migranter nådd Storbritannia via sjøveien. Det er ny rekord, over dobbelt så mange som i hele 2020. Likevel er det ikke det rekordhøye antallet som får britene til å slå alarm, men måten flyktningene ankommer landet på.

Etter en lang og farefull ferd gjennom Europa, må migrantene nemlig krysse et siste hinder før de kan nå sitt endelige mål: Den engelske kanal.

Risikerer livet

Fra den franske havnebyen Calais går det en jevn strøm av ulike båter over Kanalen. I helgen har været vært på flyktningene sin side, og i helgen forsøkte så mange som 1100 å krysse Kanalen i håp om en ny start i Storbritannia.

Selv om turen fra Calais til Dover er kort og været er godt, er den siste etappen likevel livsfarlig. I tillegg til at gummibåtene er overfylte, er sjøveien den mest trafikkerte i verden. Små gummibåter har lite å stille opp med i møte med gigantiske lasteskip, og britiske myndigheter frykter flere alvorlige drukningsulykker.

I overfylte gummibåter håper migrantene å nå Storbritannia. Foto: Sky News

– Det er ikke uvanlig å se et par hundre migranter hver dag, sier Todd Packman til Sky News. Han er fisker, og er daglig ute i Kanalen.

Nyfødt spedbarn reddet i land

Derfor har den britiske redningstjenesten har den siste tiden hatt hendene fulle. Hver dag stanses flere av overfylte båter, og migrantene fraktes i land i Dover.

I helgen var den nyfødte jenta Ayyan en av de mange hundre som ble hentet opp og fraktet til Dover. Etter ni timer på sjøen ble spedbarnet pakket inn i et teppe og tatt imot av redningstjenesten.

Etter ni timer på sjøen ble nyfødte Ayyan reddet i land av britiske myndigheter. Foto: Sky News

Myndighetene forsøker fremdeles å avgjøre nøyaktig hvor gammel hun her, men antar at hun ble født for under en måned siden. De fleste i båten kom fra Iran og Irak, og få snakker et eneste ord engelsk. Jentas uttrykker gjennom en tolk at Ayyan har det bra. Moren sier hun var villig til å risikere både sitt eget og barnets liv for å nå Storbritannia, på jakt etter det hun omtaler som «det beste livet».

– Hun er bare noen uker gammel og hun har vært gjennom en reise ingen kan forestille seg, sier Sky News sin korrespondent Ivor Bennett, som var vitne til ankomsten.

Diplomatisk hodepine

Takket være iherdig arbeid fra redningstjenesten, som daglig plukker opp hundrevis av migranter fra Kanalen, har man så langt klart å unngå de verste drukningsulykkene. Likevel betegner britiske myndigheter situasjonen som en varslet katastrofe, og krever nå at Frankrike tar grep.

Etter at Storbritannias ubåt-samarbeid med USA og Australia rystet franskmennene, kan migrantstrømmen på tvers av Kanalen nå surne forholdet ytterligere. På strendene i Calais setter migrantene kurs mot Storbritannia i overfylte gummibåter, mens fransk politi står og ser på.

Der hvor britene sier at franskmennene ikke gjør nok, sier Frankrike at det etter fransk lov ikke er ulovlig for migrantene å seile av gårde.

Daglig reddes hundrevis av migranter opp fra Kanalen. Foto: Gareth Fuller

Krangler om penger

Etter flere måneder med forhandlinger har man nå kommet frem til en avtale hvor Storbritannia skal gi Frankrike rundt 630 millioner kroner. Disse midlene skal franske myndigheter bruke til å bekjempe den økende migrantstrømmen over Kanalen.

Likevel fortsetter strømmen av migranter over kanalen, noe Frankrikes innenriksminister har en enkel forklaring på:

Gerald Darmanin ber britene punge ut. Foto: Francois Lo Presti/AFP

– Vi har fremforhandlet midler til mer politifolk, droner og terrengkjøretøy. Jeg har Britiske myndigheter har ikke betalt oss én euro siden vi fremforhandlet avtalen, sier Gerald Darmanin til Sky News.

Han mener Storbritannia bør jobbe med å gjøre landet sitt «mindre økonomisk attraktivt» for migranter, og legger til at Frankrike allerede stanser en stor andel av migrantene som forsøker å krysse kanalen.

De eksplosive kommentarene fra Darmanin har fått britene til å komme på banen, i et håp om å dempe spenningen. Mandag hyller Storbritannias innenriksdepartement Franrikes innsats og forsikrer om at midlene vil utbetales «snart».

– Jobben franskmennene gjør langs kysten er utrolig viktig og de redder liv ved å stanse folk i å krysse kanalen, sier en talsperson for innenriksdepartementet.

Enn så lenge fortsetter hundrevis av migranter å risikere livet ved å krysse Den engelske kanal, i jakt på «det beste livet».