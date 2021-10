Hevder russiske spioner har stjålet vaksineoppskrift

Russiske spioner har stjålet oppskriften på AstraZeneca-vaksinen og brukt den til å lage Sputnik-vaksinen, ifølge The Sun.

Avisen The Sun skriver at britiske statsråder har blitt orientert om dette.

Britiske sikkerhetstjenester sier, ifølge avisen, at de har bevis på at en av Vladimir Putins spioner har stjålet data om vaksinen som er utviklet av AstraZeneca og universitetet i Oxford.

Ifølge avisen har tjenestene bevis på at oppskriften på koronavaksinen til legemiddelselskapet har blitt stjålet.

Russlands Sputnik-vaksine er bygget på de samme teknologiske prinsippene som AstraZeneca-vaksinen. De er begge virusvektor-vaksiner.

Kildene til The Sun er sikker på at Sputnik-vaksinen er kopiert. Dataene skal angivelig ha blitt stjålet av en utenlandsk agent personlig.

SPIONASJE: Innenriksminister Damian Hinds sier at spionasje er mer omfattende nå enn tidligere. Foto: Tolga Akmen / AFP / NTB

– Alvorlige saker

Innenriksminister Damian Hinds vil ikke kommentere opplysningene til The Sun, men sier at utenlandske stater «konstant» forsøker å stjele britiske hemmeligheter.

– Vi lever, er jeg redd, i en verden der stater driver industriell spionasje og økonomisk spionasje, det skjer cyberangrep og så videre, sier Hinds til LBC ifølge Independent.

– Spionasje nå er veldig annerledes enn da jeg vokste opp, og vi må hele tiden oppdatere våre evner. Dette er veldig alvorlige saker, sier han.

Ikke godkjent

Sputnik-vaksinen er ennå ikke godkjent til bruk i EU. Siden mars har EUs legemiddelverk (EMA) gjort løpende vurderinger av vaksinen.

Da TV 2 snakket med vaksineforhandler Richard Bergström i september, sa han at det ikke er sikkert at Sputnik-vaksinen kommer til å bli godkjent i EU. Årsaken er at tilgangen på koronavaksiner i EU er god.

Sputnik-vaksinen er utviklet av et statlig russisk senter for epidemiologi og mikrobiologi.

– Forsøkte å stjele

Dette er ikke første gang russerne angivelig skal ha stjålet informasjon.

I juli i fjor anklaget Storbritannia en hackergruppe som de sa «nesten helt opplagt» er del av russisk etterretning. De ble anklaget for å stjele forskning på mulige koronavaksiner.

Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter NCSC mener målet var å stjele forskningsresultater, ikke forhindre selve forskningen.

Russland avviste påstandene.

– Vi har ingen opplysninger om hvem som kan ha hacket seg vei inn i legemiddelselskaper og forskningssenter i Storbritannia. Jeg kan bare si at det i hvert fall ikke er Russland. Vi aksepterer ikke slike beskyldninger, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.