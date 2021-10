Ny regjering: Støre og Vedum legger de siste kortene i statsrådskabalen

Kallset har i en årrekke vært partikontorets leder i det daglige arbeidet, sammen med sin overordnede - partisekretær Kjersti Stenseng.

Kallset er en skikkelse som nyter bred respekt i Arbeiderpartiet, også for sin håndtering av varslingssakene i Arbeiderpartiet.

Jobben som stabssjef ved Statsministerens kontor er en mektig post, som har hovedansvar for å kontrollsjekke kandidater til å bli statsråder og statssekretærer.

I tillegg opplyser kilder til VG at dagens nestleder i sekretariatet til Aps stortingsgruppe, Astrid Huitfeldt, og samfunnskontakt og strategisk rådgiver i LO, Wegard Harsvik, også ligger an til å bli statssekretærer for Støre, men TV 2 har ikke fått dette endelig bekreftet.

Huitfeldt har i årevis vært en nær rådgiver for Støre, både da han var utenriksminister og helseminister. Hun er også søster av kvinnen som er favoritt til å bli utenriksminister, Anniken Huitfeldt.

Jonas Gahr Støre fortalte pressen i vandrehallen på Stortinget mandag at han og Trygve Slagsvold Vedum fortsatt ikke er i mål med å legge statsrådskabalen.

– For å si det sånn, jeg er ikke ferdig. Jeg tar en ting om gangen, og synes det er fint å få dette arrangement bak oss. Så det blir litt jobbing utover i ettermiddag, sa Støre til TV 2 etter den høytidelige åpningen av Stortinget.

Flere kilder TV 2 har snakket med bekrefter også at det er flere poster i kabalen som er uavklarte.

Lørdag kunne TV 2 melde navnene på flere Senterparti-politikere som lå an til å komme i regjering. Blant dem var Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik, som partiet ønsker som finansminister.

Men, som VG først meldte, er det uenighet mellom Støre og Vedum om hvem som skal være finansminister. Ifølge avisen mener Arbeiderpartiet at dersom Senterpartiet skal ha finansministeren må denne personen være en i partiledelsen.

Dersom Støre har avslått å gjøre Gjelsvik til finansminister, vil det utløse en helt ny kabal fra Senterpartiets side, ifølge TV 2s kilder.