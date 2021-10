Fotgjenger til sykehus med ukjent skadeomfang etter påkjørsel på E39

En mann er fraktet til sykehus i ambulanse etter at han skal ha blitt påkjørt på E39 i Søgne mandag ettermiddag.

Klokken 16.54 fikk Agder politidistrikt melding om at en person var blitt påkjørt på E39 ved Søgne i Kristiansand.

Om lag tjue minutter senere meldte politiet at ulykken skal ha skjedd idet fotgjengeren gikk over veien.

Like før klokken 17.30 melder politiet at det er snakk om en mann som er påkjørt, og at han er fraktet til Sørlandet sykehus i ambulanse med ukjent skadeomfang.

– Det som skal ha skjedd er at vedkommende gikk over veien, uvisst hvorfor. Det er ikke noe gangfelt der ulykken skjedde, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Eyvind Formo, til TV 2.

Operasjonslederen forteller at ulykken skjedde like etter rundkjøringen på Tangvall og at det er 80-sone på stedet.