Politiet om Mortensrud-drapet: – Vi pleier å få resultater

Fire dager etter at Hamse Hashi Adan (20) ble skutt og drept ved Lofsrud skole i Oslo, er det for tidlig for politiet å svare på om han var et tilfeldig offer. Likevel har de stor tro på å finne en eller flere gjerningspersoner.

Det sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til TV 2 mandag ettermiddag.

– Vi er på et tidlig stadium i etterforskningen, og vi har stor tro på å løse denne saken, sier han.

Hamse Hashi Adan ble skutt og drept mens han var med venner utenfor Lofsrud skole på Mortensrud ved 22.20-tiden torsdag i forrige uke.

Vitner: Avfyrt flere skudd

Ifølge vitner ble det løsnet flere skudd. Minst ett av disse traff Adan, som ble fraktet til Ullevål sykehus med svært kritiske skader.

Fredag morgen ble han erklært død.



En rekke personer ble vitner til drapet, og politiet har fått inn mange tips gjennom helgen. Enoksen ønsker foreløpig ikke å si noe om innholdet i tipsene.

Han vil heller ikke svare på om politiet mener det er snakk om én eller flere gjerningspersoner.

Familien: Trolig tilfeldig

De siste månedene har det vært flere skytinger i Oslo. Enoksen bekrefter overfor TV 2 at politiet undersøker om det kan være en sammenheng mellom de ulike sakene, men vil ikke svare på hvilke indikasjoner de foreløpig har fått.

– Det er for tidlig å si om fornærmede på Mortensrud er et tilfeldig offer eller om det har vært en målrettet skyting, sier Enoksen.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Adans familie har gitt uttrykk for at de tror sønnen var et tilfeldig offer.

– De er sønderknust. De har mistet sin 20 år gamle sønn uten at de skjønner at han har gjort noe som skulle tilsi at han kunne bli drept, sier John Christian Elden som, sammen med sin kollega Farid Bouras, bistår familien til den avdøde 20-åringen.

Selv om politiet er svært ordknappe, har Enoksen stor tro på at saken vil bli oppklart.

– Vi jobber med store ressurser og får inn mye informasjon. Vi etterforsker bredt og forsøker å være så grundig og detaljert som overhodet mulig. Erfaringsmessig pleier det å gi resultater, sier han.