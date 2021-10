Endelig løsnet det for Maanum: – Mange har ventet på det første målet

Søndag ettermiddag leverte Maanum en kanonscoring fra distanse rett i krysset i 3-0-seieren mot Everton.

Det imponerte blant andre Arsenal-legenden Ian Wright.

«Du var helt briljant i dag», kommenterte Wright under Maanums siste Instagram-post.

– Det har kommet veldig mange hilsener og kommentarer fra venner, kjente og andre supportere. Det har vært utrolig hyggelig, sier Maanum til TV 2.

Den siste uken har vært et slags gjennombrudd for den norske 22-åringen i Arsenal drakten. Tirsdag kveld noterte hun seg for sin første scoring for London-klubben i Champions League-møtet med Barcelona.

– Det er mange som har ventet på den første scoringen min, sier hun og ler litt.

– Det er alltid litt deilig å få satt den første. Jeg føler jeg virkelig trengte det målet mot Barcelona. Jeg har jo spilt i en litt mer defensiv rolle her i Arsenal, men jeg trives jo når jeg kommer lenger opp i banen.

Maanum har virkelig tatt sjansen siden overgangen fra Linköping til Arsenal og har vært fast på laget fra start denne sesongen.

Etter Champions League-møtet med Barcelona forrige uke, var landslagsvenninne Caroline Graham Hansen ute med med rosende ord om hvordan 22-åringen har spilt seg inn hos den engelske ligalederen i høst.

– Det var en overgang for meg i starten med høyere tempo både i trening og kamp, men jeg føler jeg har tatt nivået dag for dag. Jeg prøver å ta til meg læring hver dag på trening og føler det har gitt resultater, sier hun og føler hun har fått vokse inn i sin rolle i laget.

Arsenal topper engelske Women's Super League med full pott etter fem spilte kamper og startet sesongen med å slå regjerende mester Chelsea i serieåpningen.

– Det var jo en drømmestart. Du merker at det er mange som bryr seg og følger med og det er absolutt gøy med den starten vi har fått, men det er mange kamper igjen som skal spilles, sier hun.

Torsdag skal 22-åringen og Arsenal ut i andre kamp i Champions League-gruppespillet når Hoffenheim kommer på besøk. Første runde i turneringen endte med et tøft 1-4-tap mot et overlegent Barcelona.

– Det er vanskelig å forestille seg på forhånd hvor fort det går når du møter sånne lag. Vi var veldig forberedt på at vi møtte et godt lag, men du kan aldri skjønne det helt før du faktisk opplever det, sier Maanum om møtet med den spanske trippelmesteren.

– Sett i ettertid var det utrolig viktig læring. Du ser hvor lista ligger. De er Europas beste lag og viste det virkelig. Men jeg tror vi stiller sterkere i neste kamp etter å ha opplevd dette.