16 år har gått siden MG ble med i dragsuget da engelske Rover gikk konkurs. Etter en tid ble merkevaren solgt til Kina og i fjor gjorde MG comeback i Norge, med elbilen ZS EV.

Det må kunne sies å ha gått over all forventning. Salget har gått svært bra, her har MG truffet mange som vil ha en relativt rommelig og prisgunstig elbil.

Nå er det klart for elbil nummer to fra «nye» MG. De har nemlig akkurat startet salget av sin Marvel R Electric, bilen er også ute hos de norske MG-forhandlerne i løpet av oktober.

Kundene kan her velge mellom tre utstyrsnivåer: Comfort, Luxury og Performance, og to drivlinjer (bakhjulsdrift 2WD og firehjulsdrift 4WD).

Rekkevidde: Opptil 402 kilometer

Prisene starter på 339.990 kroner for Comfort-versjonen og 377.000 for Luxury-versjonen. Toppmodellen Performance 4WD koster fra 418.000, kroner.

Batteripakken er lik i alle utgavene, 70 kWt. Den gir en rekkevidde på opptil 402 kilometer, naturligvis målt etter WLTP-metoden.

Performance-versjonen har en elektromotor på forakselen som gir permanent firehjulsdrift. Den har en systemeffekt på 288 hk, maksimalt dreiemoment på 665 Nm og rekkevidde 370 kilometer.

Med lengde på 4,67 meter, er dette en SUV i familiebilklassen.

Hurtiglading

Trefaset ombordlader på 11 kW leveres som standard. Varmepumpen (også standard) kan varme opp eller avkjøle batteriet, og skal sikre optimal ladeeffekt under alle forhold.

Ved hurtiglading kan batteripakken ta imot opptil 92 kW. I dette tilfellet tar det 30 minutter å lade batteriet fra 30–80 prosent og 43 minutter fra 5–80 prosent, forutsatt ideelle forhold.

Innvendig har alle modellene 12,3-tommers digitalt instrumentpanel og en 19,4-tommers berøringsskjerm for betjening av det nye nettbaserte systemet MG iSMART. Avhengig av utstyrsnivå gir dette tilgang til et stort utvalg nettbaserte funksjoner, blant annet DAB+, Bluetooth, Wi-Fi-sone, sømløs tilkobling av smarttelefonen med Apple CarPlayTM eller Android AutoTM, trådløs lading av smarttelefonen, navigasjon i sanntid, værmelding og lydstrømming med Amazon Music.

Interiøret ser både mer moderne og mer påkostet ut enn i lillebror ZS.

Familiebil-klassen

Med appen kan brukerne for eksempel finne bilen, vise status, se statistikk og informasjon om bilens tilstand, planlegge ruter, synkronisere kalenderen og styre lading av bilen. Takket være den interne varmepumpen er det også mulig å avkjøle eller varme opp kupeen før avreise, ved å bruke appen.

Med lengde på 4,67 meter og en akselavstand på 2,80 meter, snakker vi her bil i familieklassen. Men bagasjerommet matcher ikke de beste konkurrentene. Det er på 357 liter, som kan økes til 1396 liter ved å slå ned baksetene.

Marvel R Electric med bakhjulsdrift har også en bagasjeplass på 150 liter i det fremre bagasjerommet (under panseret). I tillegg har SUV-en en maksimal tilhengervekt på 750 kilo,

MG fortsetter linjen med gunstige priser, samtidig som Marvel R har mye utstyr innabords.

Mye utstyr standard

Et viktig salgsargument for Marvel blir det omfattende standardutstyret. I tillegg til førerplassen med MG iSMART-systemet, varmepumpe og det store utvalget av MG Pilot-teknologi, inkluderer dette full LED-lys foran og bak. klimaanlegg med to soner, 18- eller 19-tommers lettmetallfelger, parkeringshjelp foran og bak og sotede vinduer. Bilen har også elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil, panoramasoltak, fire USB-porter, nøkkelfri tilgang, multifunksjonsratt i skinn, delskinnseter og førersete med 6-veis elektrisk justering og minnefunksjon.

På Luxury- og Performance-versjonen er funksjoner som 360°-kamera med transparent visning av understellet, virtuell baklukepedal, innvendig ambientebelysning, setevarme foran og lydsystem fra Bose også inkludert.

Lade en annen elbil

Bilen har et V2L-system (vehicle-to-load) som standard. Dette gjør det mulig å bruke batteriet til å forsyne annet elektrisk utstyr med strøm. V2L-systemet har en ladekabel med en type 2-plugg som passer inn i bilens ladekontakt i den ene enden, og et grenuttak med stikkontakter i den andre enden.

Dette tåler en maksimal belastning på opptil 2.500 watt, og er spesielt nyttig i situasjoner der det ikke er tilgang til strøm. Alle typer elektrisk utstyr kan forsynes med strøm, for eksempel en luftpumpe, vannkoker, elsparkesykkel eller bærbar PC. Det er heller engang nødvendig å starte bilen for å gjøre dette.

Du kan også lade en annen elbil, for eksempel hvis det er fare for at den går tom for strøm.

Se video av MG Marvel R Electric under: