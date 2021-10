Barn skadd i ulykke – uvisst hva som har skjedd

Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter ved 15.45-tiden mandag at nødetatene er på stedet.

– Et barn er skadd og en bil har kjørt fra stedet. Det er foreløpig ukjent skadeomfang og hendelsesforløp, skrev politiet først.

Like over klokken 16 skriver politiet at de er i kontakt med sjåføren av bilen.

– Vedkommende forklarer at barnet har falt og skadet seg. Politiet undersøker saken videre.

Artikkelen oppdateres!