IHF-styret går inn for å fjerne bikini-krav – gjør fortsatt forskjell kvinner og menn

Det skal stemmes over regelendringen i november.

Det Internasjonale håndballforbundet (IHF) har oppdatert sine regler og retningslinjer for kampene i strandhåndballsirkuset. Der kommer det frem at bikinikravet for kvinner fjernes, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Men det gjøres fortsatt forskjell på kvinner og herrer.

Kvinner får også spille i shorts og singlet, men shortsen skal være kortere og tettsittende hos kvinnene.

I helgen ble det skrevet at IHF-styret har innstilt på en regelendring foran kongressen i november, men allerede nå er regelen endret i forbundets vedtekter med ikrafttredelse fra 1. januar neste år.

Det norskehåndballforbundet fikk i juli en bot av Det Europeiske Håndballforbundet etter at Norges kvinnelige strandhåndballandslag spilte kamper i shorts.

Etter det har Norges håndballforbund tatt til orde for en endring av reglene. Nå har de fått gjennomslag.

Det europeiske håndballforbundets (EHF) president Michael Wiederer ønsker endringene velkommen.

– EHF setter pris på IHFs beslutning. Etter beslutningen på EHF-kongressen i april 2021 om å endre uniformsreglene, er det godt å se at innspillene har blitt vurdert og endringene vi foreslo blir iverksatt, sier han i en kommentar på EHFs hjemmeside.

Dette er det nye drakt-kravet til IHF for kvinnene:

Foto: IHF

Det norske landslaget i strandhåndball spilte bronsefinale i EM i slutten av juli i tights, som en protest mot den omstridte regelen. Det endte med at det norske landslaget ble straffet med 15.000 kroner i bot.

– Her sover de i timen. Det er skammelig og urimelig overfor jentene. Hver sommer jeg har vært president siden 2015, har jeg svart på spørsmål om dette og ikke snakket om medaljer de har hentet og gode forestillinger de har gjort, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB om saken den gang.