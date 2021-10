Minnes som en hedersmann: – Han fikk ting gjort

Han ble 83 år gammel.

Libæk var en markant skikkelse i norsk ishockey gjennom mange år. Han er den som har sittet lengst som president siden etableringen av Ishockeyforbundet i 1934.

Han var president i forbundet i periodene 1984-1992 og 2007-2013.

– Mine tanker går i dag til de som sitter igjen, og jeg vil på vegne av norsk ishockey få lov til å takke for at vi har fått lov til å låne Ole Jacob i alle disse årene, sier NIHF-president Tage Pettersen til hockey.no mandag.

ROSER JOBBEN: Ole Eskild Dahlstrøm roser jobben Ole Jacob Libæk har gjort for norsk ishockey. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Ordnet for gutta

Tidligere landslagsspiller i ishockey, Ole Eskild Dahlstrøm, minnes Libæk som en markant skikkelse i norsk ishockey.

– Det er trist. Han var en markant person for min del da jeg kom opp på landslaget som 18-åring. Han fikset og ordnet for gutta. Libæk fikk ting gjort og hadde en skikkelig lidenskap for idretten. Han var en autoritær type, som jeg mener gjorde en kjempejobb for oss, sier Dahlstrøm.

Den tidligere landslagsspilleren husker godt en ishockeypresident som var til stede og gjorde det lille ekstra.

– Jeg husker aller best han ble med å gå på skøyter på slutten av øktene, sier han.

– Har andre ishockeypresidenter blitt med på isen på treninger?

– Ingen presidenter. Han hadde med skøyter, hjelm og kølle og ble med å skyte på slutten av treningene og plukke pucker. Vi følte mer at han var en del av laget, svarer han.

I SORG: Tidligere landslagstrener Roy Johansen mottok nyheten om dødsfallet med sorg. Foto: Poppe, Cornelius

– En bauta

Tidligere landslagstrener for Norge i ishockey, Roy Johansen, mottok nyheten om dødsfallet med sorg.

Han minnes Libæk som en hedersmann.

– Ole Jacob har vært en bauta for norsk hockey. Han var veldig tydelig, og frontet hockeyen for myndigheter og samfunnet. Han var en sterk skikkelse, som har satt dype spor, sier han.

Johansen minnes en mann som sa ifra da det var nødvendig, og hadde den nødvendige pondusen for å få gjennom det han ønsket.

– Jeg har bare positive ting å si om ham, sier Johansen.

OL og kvinnehockey

Tidligere generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Jon Haukeland, har i likhet med Dahlstrøm og Johansen stor respekt for jobben Libæk gjorde for norsk hockey.

– Han var glødende opptatt av hockeyen, og brant for utviklingen av norsk ishockey, sier han.

Haukeland bruker store ord om jobben Libæk gjorde.

– I sin første presidentperiode var han med å profesjonalisere driften av Norges ishockeyforbund.

Han trekker spesielt frem arbeidet som ble gjort før OL i 1994 og jobben han gjorde med kvinnehockey som noe han vil huskes for.

– En periode var landslaget helt nede på nivå 3. Satsingen på landslaget gjorde at vi med tiden rykket opp til A-puljen. Det var en stor triumf. Jeg vil også si at Ole Jacob var avgjørende for å sørge for at hallene til OL ble bygd. Det var opprinnelig ment å bygge to haller, men takket være ham ble det tre. I sin andre periode som president var han en sterk forkjemper for kvinnehockey i Norge, sier han.

Libæk var gift med tidligere langrennsløper og ishockeyspiller Anette Bøe i 13 år, til de gikk fra hverandre i 2012. Sammen har de tre barn.