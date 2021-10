Strandberg vraket lukrative tilbud for å øke landslagssjansene

I en alder av 31 år har Stefan Strandberg gjort kometkarriere på landslaget under Ståle Solbakken.

Det kan henge sammen med et helt bevisst valg midtstopperen tok i sommer.

Han visste at hvis han skrev under for italienske Salernitana, så ville det øke sjansene hans for spilletid på det norske landslaget.

– I sommer var det et bevisst valg. Jeg snakket mye med Ståle og Brede spesielt. Ståle sa til meg at det var opp til meg å ta valget, men jeg visste at det var viktig for han hvilket nivå jeg spilte på. Og jeg har lyst til å være med på landslaget og bidra til at vi skal bli bedre. Så at jeg endte opp her, er landslaget absolutt en viktig del av, sier Strandberg.

Han svarer «ja» på spørsmål om han vraket langt bedre økonomiske tilbud.

– Hva kan du si om disse tilbudene?

– Jeg kunne fortsatt i Russland i mange år til. Jeg kunne dratt lenger østover eller sørvestover, men da hadde jeg på mange måter sagt farvel til det øverste nivået også. Og det er jo ikke det du drømmer om når du er liten, sier Stefan Strandberg.

Tror Johnsen-uttak skyldtes overgang

Ståle Solbakken har lenge vært tydelig på at han har ønsket flere norske fotballspillere i de beste europeiske ligaene.



Han bekrefter at han var involvert i prosessen da Strandberg vurderte alternativene sine.

– Vi diskuterte mye underveis da det dukket opp et tilbud der. Jeg sier aldri «nei, det skal du ikke gjøre», men jeg hadde vel et bedre tonefall på Serie A enn jeg hadde på noe av det andre. Det er nettopp fordi at Serie A handler mye om spesielt den defensive organiseringen. Det er jo Stefans spesialitet, og det må du må lære deg for å kunne, sier Ståle Solbakken.

Han viser videre til Dennis Johnsen som et eksempel. 23-åringen skrev i fjor sommer under for italienske Venezia. Nylig ble han belønnet med sitt første landslagsuttak.

– Jeg tror det er grunnen til at Dennis er her nå. Jeg tviler veldig sterkt på at han hadde blitt tatt ut i min tropp om han fortsatt hadde spilt i nederlandsk fotball, hvor han var veldig flagrende og ustabil, og aldri i ordentlig posisjon. Det har han vært ekstremt god til, forklarer Solbakken.

Derfor ble han svært glad da Stefan Strandberg bestemte seg for å gå for italiensk fotball.

– Stefan er jo litt sånn Serie A-spiller for meg. Forsvarsspill er hans dyd, det er det han er god på. I Italia får han brukt både lederegenskapene og forsvarsgenet sitt. Så skal du heller ikke undervurdere at han har en trener han har hatt før, som gjerne vil ha litt lengre tålmodighet om det skulle gå galt en kamp, sier Solbakken.

– Men hva synes du egentlig valget til Strandberg sier mest om: At han har nok penger eller at han virkelig har lyst å spille for det norske landslaget?

– At han har nok penger, svarer Ståle Solbakken kontant – og bryter ut i latter.

Enorm Solbakken-respekt

Uansett er det liten tvil om at Stefan Strandberg har funnet seg godt til rette under Ståle Solbakken. Sistnevnte har vist han stor tillit og for øyeblikket virker han som det opplagte førstevalget som midtstopper.

Den respekten er åpenbart gjensidig. Landslagssjefen er nemlig en mann lyngdølen har hatt enorm respekt for i lang, lang tid.



Da det ble klart at Solbakken skulle bli Norges nye landslagssjef, uttalte Strandberg at han måtte være en av Europas beste trenere på soneforsvar.

– Jeg er litt fotballnerd. Jeg elsker å se hele spillet, men også forskjellige faser i selve spillet. Og måten Ståle løser soneforsvaret på – og det med all respekt ofte med litt svakere lag enn motstanderen – det er ekstremt gøy å se på. Jeg står hundre prosent inne for det jeg sa da. Om han ikke er den beste, så er han i alle fall blant topp tre, sier Strandberg.

– Hva er det han er så dyktig på?

– Han er ekstremt tydelig på hva han vil. Før forrige samling hadde vi ekstremt kort tid, men han er veldig tydelig på hva vi skal gjøre offensivt og defensivt. For vår del er det en befriende følelse. Han har en så tydelig tanke om hvordan han vil ha det at det blir veldig lett å henge med, sier Strandberg.