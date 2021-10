De svenske derbyscenene vekker oppsikt: – Det er helt rått

18 537 tilskuere var til stede på søndagens kokende Stockholmsderby mellom Hammarby og AIK i Damallsvenskan. Det var en soleklar publikumsrekord for ligaen.

Det inspirerer Vålerenga-profilen Dejana Stefanovic (24).

– Det var utrolig å se. Det er derfor vi trener hver dag. Det gir en stor motivasjon å se slike scener, forteller den serbiske landslagsspilleren til TV 2.

Vålerengas Dejana Stefanovis under kampen mellom Vålerenga og BK Häcken, i 2. playoff-runde i UEFA Womens Champions League på Intility Arena. Foto: Beate Oma Dahle

Lørdag spilte Stefanovic i Oslo-derbyet mellom Vålerenga og Lyn. Da var det 495 tilskuere til stede på Kringsjå. VIF-spilleren håper at man snart kan få publikumsløft også i Norge.

– Det hadde gitt noe ekstra. Man spiller bedre og får mer krefter. Lyden og stemningen kan bety så mye. Det er veldig kult når Klanen synger sangen min. Jeg føler meg veldig respektert og støtten betyr mye.

Derfor tror han på flere tilskuere

Jens August Dalsegg, som er medie- og markedsansvarlig for Vålerenga-kvinnene, ser med beundring til Sverige.

– Det er helt rått. At man skal oppleve det i kvinnefotballen er helt fantastisk, sier han til TV 2.

Hammarby-spillerne jubler sammen med fansen etter seieren mot rivalene i AIK. Foto: / BILDBYRÅN

– Jeg tror det er langt frem til 18.000 I Norge. Det handler ikke nødvendigvis om Toppserien eller Vålerenga mot Lyn. I dette tilfellet handler det nok mer om supporterkulturen i Sverige og Hammarby. Den kulturen eksisterer ikke på samme måte i Vålerenga på herresiden nå. Det har man ikke klart å skape på herresiden fordi det ikke er noen naturlige konkurrenter. I Stockholm har man flere store derbyer hvert år, mener Dalsegg.

Han peker likevel på flere faktorer som kan gjøre at kvinnefotballen i Norge vil trekke flere tilskuere.

– I løpet av de kommende årene bør det være mulig å øke tallet. Det kommer en cupfinale på Ullevaal snart, og Sandviken er på vei til å bli Brann. Det er sånne ting som kan påvirke.

– Mye ligger i at engasjementet må komme fra supporterne selv. Det er utrolig kult å se at det er mulig. Vi hadde over 7000 da vi møtte kvinnelaget til Manchester United så vi har sett at det er mulig her og.

Ville juble foran motstanderfansen

Dejana Stefanovic merket også at det var litt derbystemning i helgens kamp. Og derfor var det ekstra deilig å score det kampavgjørende 1-0-målet mot erkerivalen.

– Jeg elsket det. Lyn-fansen kom med litt frekke banneord, så jeg ville gi alt for å score. Jeg ville egentlig vinke til dem da jeg scoret, men jeg løp til Klanen først og jublet sammen med lagvenninnene mine. Så jeg glemte det, sier en lattermild Stefanovic.

– Jeg hørte at supporterne deres kom med frekke ord fra tribunen. Sammenlignet med hvordan det kan være på kamper i Serbia var det ikke veldig frekt. Der kan man ikke slutte å løpe i det hele tatt, får da får man høre det fra tribunen med en gang.

Den målfarlige spilleren har tidligere spilt foran 22.000 tilskuere med det serbiske landslaget mot Frankrike.

– Det var utrolig. Det er en enorm følelse. Man føler seg mer selvsikker og ikke minst respektert som en kvinnelig fotballspiller.

Håper på cupfinalefest på Ullevaal

VIF-profilen håper at cupfinalen mot Sandviken den 31. oktober kan bli en publikumsfest.

– Det hadde betydd så mye om det kom mange tilskuere. Toppserien er i fin fremgang, og mer publikum vil gi den norske kvinnefotballen et ytterligere løft.

Vålerenga-damene jublet for cupgull på Ullevall i 2020. Men det var kun 200 tilskuere tilstede grunnet koronarestriksjoner. Foto: Jil Yngland

Selv om Sandviken virker utilnærmelige i ligaen, tror serberen at Oslo-klubben kan vinne sin andre strake finale.

– Det er ofte jevne kamper mot Sandviken der små feil blir avgjørende. Jeg liker at de har favorittstempelet på seg. Men vi har mye erfaring eter å ha spilt tre finaler på rad, samtidig har de presset på seg. Vi blir bedre og bedre for hver kamp nå, sier Stefanovic.

Dalsegg forteller at klubben merker en økt interesse inn mot finalen på nasjonalarenaen.

– Vi merker at det er en del interesse foran den kampen nå. I tillegg spiller Vålerenga mot Brann samme helg. Så vi prøver å lage en greie på det at det blir Oslo mot Bergen.