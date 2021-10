Mette (52) mistet lommeboka for 30 år siden – så fikk hun plutselig en SMS

Mette Starheim Pedersens 30 år gammel lommebok ble funnet under taket i et gammelt hus.

På 90-tallet jobbet Mette Starheim Pedersen innen shipping hos Kværner i Hoffveien på Skøyen. En dag da hun var i kontorlokalet, forsvant lommeboken fra vesken.

Starheim Pedersen forteller til TV 2 at hun ikke var den eneste som på mystisk vis ble frarøvet lommeboken fra kontoret.

– Det må ha vært helt i starten av 1990, for det var i hvert fall før 1992. Det må ha vært i begynnelsen av en måned, for jeg hadde akkurat fornyet månedskortet mitt. Og jeg tror jeg fikk tilbakebetalt de pengene, mimrer Starheim Pedersen.

Trodde det var svindel

52 åringen er bosatt i byen Bregenz i Østerrike, men er opprinnelig fra Kløfta. Da hun nylig fikk en SMS om at førerkortet hennes var funnet i Norge, ble hun en smule skeptisk.

Saken ble først omtalt i Romerikes Blad.

– Jeg hadde også blitt kontaktet av en danske som hadde skrevet til meg på Facebook. Men, den meldingen hadde jeg ikke sett før jeg fikk SMS fra en annen person. Begge var håndverkere som arbeidet i et gammelt hus, og sa de hadde funnet førerkortet mitt, sier hun, og legger til:

– Jeg har ikke bodd i Norge på over 20 år, og jeg har heller ikke mistet førerkortet nylig.

Starheim Pedersen tenkte det hele var svindel, helt til hun fikk tilsendt et bilde av seg selv – 30 år yngre.

– Det var kjemperart. Han sendte meg bildene av kortene, og det var da jeg forsto at de faktisk var mine. Det var jo meg på bildene. Da jeg beskrev hvordan lommeboken så ut, så sa han seg helt enig i beskrivelsen, forteller hun.

Funnet i et toalett-tak

Etter å ha snakket med mannen på telefon, fikk Starheim Pedersen vite at lommeboken ble funnet gjemt under et tak på et toalett. Og det var ikke bare hennes lommebok som var funnet.

– Det er helt utrolig. Etter hva jeg forsto så var det flere lommebøker der. Men det var bare min de kunne identifisere, fordi jeg hadde kort med bilder.

– Blir lommeboken sendt til Østerrike?

– Den skal vi hente neste gang vi er i Norge. Det er jo ikke noe som haster. Jeg regner med at alt er foreldet. Men, jeg gleder meg til å se førerkortet jeg tok i California i 1988. Det var et morsomt minne som jeg husker at jeg ergret meg mest over da lommeboken ble stjålet.

Ønsker å takke håndtverkerne

Nå ønsker Starheim Pedersen å takke de to mennene for å ha tatt seg bryet med å kontakte henne.

– Takk til håndverkerne som brukte all tid og energi på å finne meg. Det synes jeg er enestående. Jeg var ikke akkurat veldig medgjørlig i starten, fordi jeg var skeptisk.

– De kunne jo bare kastet kortene uten å gi beskjed. Så det synes jeg er kjempesnilt, og de fortjener en takk, avslutter hun.