Ubåtingeniøren skjulte minnekort i peanøttsmørbrød

Amerikansk ektepar siktet for spionasje.

I nesten et år skal det amerikanske ekteparet Diana (45) og Jonathan Troebbe (42) ha solgt informasjon til det de trodde var en representant for en fremmed stat.

Mannen jobbet som ingeniør i den amerikanske marinen, og kvinnen som lærer. De ble pågrepet av FBI i helgen, ifølge en uttalelse fra departementet.

Søndag ble huset deres i Annapolis ransaket av FBI. 12. oktober skal ekteparet møte i en domstol i West Virginia.

Skjulte minnekort

De to leverte SD-kort med data til en FBI-agent som utga seg for å representere en fremmed stat.

Minnekortene ble blant annet gjemt i en peanøttsmørsandwich og en tyggegummipakke. De skal ifølge anklagene ha avtalt salg av hemmelig informasjon til en verdi på over 1 million kroner i kryptovaluta.

Virginia-klassen er den nyeste ubåt-typen i USAs marine. Foto: US Navy/NTB

FBI fikk kjennskap til ekteparet gjennom det som ser ut til å være et hemmelig samarbeid med en fremmed stat, som er anonymisert i rettsdokumentene.

I april 2020 hadde Troebbe sendt en dokumentpakke til myndighetene i dette landet, og forklart at han var villig til å selge opplysninger om angrepsubåter i Virginia-klassen.

– Jeg beklager den dårlige oversettelsen til ditt språk. Vennligst overlever dette brevet til din militære etterretningstjeneste. Jeg tror disse opplysningene er at stor verdi for ditt land. Dette er ikke en bløff, skrev han i brevet som var vedlagt.

Klekket ut plan

Først i desember 2020, etter presidentvalget, fikk FBI vite om denne dokumentpakken. Dermed ble det klekket ut en plan for å avsløre ingeniøren som hadde vært klarert for tilgang til strengt hemmelige opplysninger.

Huset til Jonathan og Diana Toebbe, dagen etter at det ble gjennomsøkt av FBI. Foto: Brian Witte/AP/NTB

I mars 2021 tok FBI kontakt med ham via kryptert e-post, og foreslo at de hemmelige opplysningene kunne overleveres på et nøytralt «droppsted».

Jonathan Troebbe la ikke skjul på at han fryktet for å bli tatt, og ønsket et opplegg der han hadde kontrollen.

Ingeniøren skrev i en av meldingene at han gjennom flere år hadde samlet inn den hemmelige informasjonen som han ville selge.

Avtalte signal

Han fortalte også at han hadde fluktplanene klare, og uttrykte håp om å få hjelp til å rømme utenlands dersom myndighetene kom på sporet.

Først etter at han med egne øyne hadde sett et avtalt signal fra landets ambassadebygning i Washington, ville han overlevere opplysningene.

– Det vil vært best å la signalet være synlig hele feriehelgen, slik at jeg kan planlegge å passere forbi som turist. Enten til fots, med buss, i bil eller på sykkel. Så planlegg noe som er lett å se, hadde Troebbe skrevet i meldingen.

I slutten av mai fikk FBIs undercoveragent beskjed fra Troebbe om at signalet var mottatt, og at de dermed kunne avtale overleveringer mot betaling i kryptovaluta.

Rettsdokumentene sier imidlertid ikke noe om hvordan FBI fikk i stand signalet i bygningen.

Skjult i smørbrød

Etter den første overleveringen i West Virginia 26. juni, ble det ifølge rettsdokumentene avtalt flere droppsteder, der minnekortene ble lagt.

Ved det første droppstedet observerte FBI-spanerne ekteparet. Kona Diana holdt vakt mens mannen Jonathan la fra seg et innpakket peanøttsmørbrød med et minnekort inni.

Dagen etter hadde marinens eksperter analysert innholdet i minnekortet, og funnet ut at det inneholdt opplysninger om ubåter i Virginia-klassen.

Reaktordrevne Virginia-klasse-angrepsubåter har flere ganger gjestet norsk farvann. Ifølge en FFI-rapport er disse ubåtene spesielt egnet for kystnære operasjoner, og har gode muligheter for samarbeid med spesialstyrker.