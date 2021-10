Provoserte klubbledere nekter å slippe Berge-saken

Landslagssjef Christian Berges dobbeltrolle i forbindelse med storsatsingen til Kolstad blir stemplet som et grovt tillitsbrudd av eliteklubbene i håndball for menn.

Etter det TV 2 forstår, vil klubbene ha nye runder med Håndballforbundet om dette, men NHF forteller at de er ferdige med saken.

– Vi har ettergått påstandene og har hatt en god dialog med Berge. Han gikk for langt i Kolstad-saken og har beklaget. Vi er ferdige med det nå og går videre, sier generalsekretær Erik Langerud til TV 2.

– Så det er ikke planlagt noen flere møter med Berge tross misnøyen? Dere har satt punktum?

– Ja, nå anser vi oss ferdige med saken med de opplysningene vi har nå.

Klubbene reagerer

Det provoserer klubbene.

– Vi anser oss ikke som ferdige med denne saken. Vi er særs misfornøyd med Berges opptreden i denne saken.

Det sier styreleder i Runar, Jørn-Magne Johannessen.

– Jeg blir provosert, men jeg er ikke overrasket. Det er den holdningen vi har møtt hos forbundet i årevis.

Norsk Topphåndball (NTH) bekrefter at de ikke er ferdig med saken. Klubbene i NTH på herresiden vil lage et skriv som lagene skal signere sammen og sende til Håndballforbundet.

Fikk korreks

Det var serieforeningen, Norsk Topphåndball, som for tre uker siden tok kontakt med håndballforbundet fordi de mente at Berge var i en uakseptabel dobbeltrolle.

Helgen for en drøy uke siden behandlet styret i forbundet saken, og presidenten bekreftet at Berges dobbeltrolle måtte korrigeres.

– Berge har vært aktiv i noen sammenhenger i prosjekt Kolstad opp mot spillerne, sa Kåre Geir Lio etter styrebehandlingen.

Erik Langerud mente at påstandene om dobbeltrollen var høyere enn realitetene, men la til:

– Christian er helt enig i at han har beveget seg utenfor det han burde gjort innenfor regelverket, og har ingen problemer med å se det. Det beklager han.

Styret slo fast at Berge ikke kunne trene både landslaget og Kolstad slik Berge selv ønsker. Flere av klubbene har ikke slått seg til ro med det de mener er kun en «smekk på fingeren» fra forbundsstyret.

Runars styreleder mener Berges involvering er langt mer alvorlig enn det forbundet har lagt til grunn.

– Berge representerer forbundet og det er faktisk et brudd på konkurransereglementet dette. Når en klubb gis fordeler på denne måten er det alvorlig.

Han gir Håndballforbundet stryk i håndteringen av denne saken og mener de må ha visst om Berges rolle en stund.

– De sier de anser denne saken som alvorlig, men venter altså i to uker med å innkalle til styremøte. Jeg tror forbundet har visst om dette over lenger tid og at det har vært en stilletiene aksept for Berges innblanding.

– Hva mener du må skje nå?

– Alt må på bordet. Også hva forbundet har visst. Jeg forventer at forbundet lytter til oss klubbene som tross alt har mer kunnskap om hvordan håndballen fungerer på klubbplan enn dem. Jeg vet ikke om forbundet i det hele tatt forstår dynamikken.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, tror ikke forbundet kan sette punktum for denne saken nå.

– Det blir veldig vanskelig for forbundet å legge lokk på denne saken når klubbene er så tydelige. Når det er så stor misnøye er dette noe som vil skape splid og mer misnøye i håndball-Norge.

Forbundet vil ikke kommentere

Generalsekretær i Håndballforbundet, Erik Langerud, ønsker ikke å kommentere påstandene fra Runars styreleder, men sier til TV 2 at han åpner opp for ytterligere dialog dersom NTH tar kontakt.

– Vi hadde forrige helg (1.-3.10) møter med daglig leder og styreleder i NTH om denne saken. I etterkant av dette har det ikke vært noe mer dialog/henvendelser. Dersom NTH tar initiativ til, eller ønsker ytterligere samtaler om saken vil vi naturligvis stille opp på det, sier Langerud.

Etter det TV 2 får opplyst, mener klubbene at landslagssjefen har begått et grovt tillitsbrudd ved sin dobbeltrolle. Noen av klubbene mener at tillitsforholdet er uopprettelig, men flertallet mener at den manglende tilliten kan gjenopprettes hvis forbundet og Berge har en dialog og gjennomfører tiltak.

Det er dette Norsk Topphåndball nå skal legge fram for forbundet.