NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen slutter

– Jeg har hatt en fantastisk oppgave som leder for NRK i disse årene. Det har vært utfordrende, men jeg har elsket hver eneste arbeidsdag i NRK, sier Thor Gjermund Eriksen til egen arbeidsgiver.

55-åringen ble ansatt høsten 2012 og tiltrådte i mars 2013.

– Jeg er ikke lei eller sliten av NRK, men jeg mener dette er riktig timing. Og så håper jeg at jeg etter hvert kan få brukt energi og erfaring på nye utfordringer.

NRK-sjefen sitter på åremål, og Eriksens ble forlenget senest mars 2019 med seks nye år. Han ville imidlertid ikke gi seg mens NRK var midt i flytteprosessen til Ensjø.

Styreleder i NRK, Birger Magnus, sier Thor Gjermund Eriksen har vært en svært viktig og dyktig kringkastingssjef.

– Han har evnet å skape entusiasme i organisasjonen og øke innovasjon og omstillingsevne, for å møte økt internasjonal, digital konkurranse. Betydelige effektiviseringstiltak er gjennomført, uten at de har gått på bekostning av seer- og lyttertilfredshet. Tvert imot er oppslutningen om NRK rekordhøy.

Styrelederen sier Eriksen tok initiativet til en dialog om å fratre for en tid tilbake.

– Dette er bakgrunnen for at styret nå setter i gang en prosess for å finne hans etterfølger. Vi skulle gjerne sett at han hadde fortsatt ut hele åremålsperioden, men forstår at en tidligere fratredelse også kan være en god løsning, både for ham selv og for NRK. Det er ingen tvil om at styret har vært svært fornøyd med Thor Gjermunds ledelse av NRK i alle disse årene.