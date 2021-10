Samene vant i Høyesterett: Vindkraftverk ulovlig satt opp

Høyesterett ga i formiddag Fosen-samene medhold i at vindkraftverkene på Storheia, Åfjord kommune, og i Roan kommune er satt opp i strid med urfolks rettigheter.

Vindkraftanleggene i Trøndelag regnes som Europas største anlegg på land.

Høyesterett kom også fram til at Fosen vind DA må betale flere millioner kroner i erstatning til sør-samene.

EUROPAS STØRSTE ANLEGG: Storheia-anlegget ble ferdigstilt i fjor, men forstyrrer altså reinen som har hatt sitt vinterbeite her. Nå må sørsamene fôre i innhegning. Foto: Frank Lervik/TV 2

Vinterbeite gikk tapt

Vindkraftanleggene på Storheia og i Roan sto ferdige i 2019 og 2020. Det gikk hardt utover reinbeitedistriktene, til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida.

Det er på det rene at reindrift er en vernet form for kulturutøvelse, skriver Høyesterett i sin avgjørelse.

Dommerne i Høyesterett kom enstemmig fram til at reindriftssamenes rett til kulturutøvelse er krenket. De viser til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.

Statens øverste domstol mener dermed at vedtakene om konsesjon, som NVE ga i 2010, og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

Høyesterett enige i «grønt skifte»

I avgjørelsen skriver Høyesterett at hensynet til økt fornybar energiproduksjon er viktig. Men, fordi det forelå andre - og for reindriften mindre inngripende - utbyggingsalternativer som kunne ivaretatt dette hensynet, var det imidlertid i dette tilfellet ikke tale om en kollisjon mellom miljøhensyn og reineiernes rett til kulturutøvelse.

REIN BEITER PÅ STORHEIA: Selv om reinen kan sees mellom vindmøllene er retten til uforstyrret kulturutøvelse krenket, mener landets øverste domstol. Foto: Frank Lervik/TV 2

Lagmannsretten har tidligere fastsatt en betydelig erstatning for tapt vinterbeite, sørsamene må nå sørge for vinterfôring i innhegning, og retten mente med dette at retten til kulturutøvelse ikke var krenket.

Ankesaken ble behandlet i storkammeret, som består av 11 Høyesterettsdommere.

Fosensamene har i over 20 år protestert mot utbyggingen, og har i hele denne tida hevdet at anleggene er brudd på FN- konvensjonen artikkel 27, om urfolks rettigheter.