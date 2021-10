Stanser granskningen: – Han kommer aldri tilbake

I august leverte Virginia Giuffre inn et søksmål mot prins Andrew hvor hun hevder at den britiske prinsen ved flere anledninger tvang henne til å ha sex med ham.

Hendelsene skal ha skjedd når Giuffre bare var 17 år, og kvinnen hevder at overgrepene skjedde i regi av den avdøde milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein.

Da søksmålet ble levert, uttalte politisjef Cressida Dick at selv om søksmålet var rettet mot den britiske prinsen, «så står ingen over loven».

To måneder senere har Scotland Yard imidlertid besluttet å stanse granskningen rettet mot prins Andrew.

Det skriver Sky News og The Telegraph, mandag.

Offer for sexhandel

Det skjer etter at de har gjennomgått dokumenter fremstilt av saksøkeren Virginia Giuffre.

Britisk politi har tidligere etterforsket anklager om at Giuffre var et offer for sexhandel, og at hun ble tatt med til Storbritannia av Epstein, som var en nær venn av hertugen.

Men politiet har konkludert hver gang med at dette er en sak for amerikanske myndigheter.

Det er også tilfellet denne gangen.

– Vi har fullført våre undersøkelser, og bestemt at vi ikke gjennomfører ytterligere undersøkelser, sier de i en uttalelse.

SØKSMÅL: Virginia Giuffre er en av kvinnene som har vært mest offentlig i anklagene mot Jeffrey Epstein og prins Andrew. Foto: Bebeto Matthews

Vil kjempe mot anklagene

Hertugen av York har ved en rekke anledninger nektet for de alvorlige anklagene rettet mot ham. Prinsen sier han vil kjempe mot overgrepsanklagene, dersom saken ender opp i retten.

Prins Andrew har tidligere uttalt at han ikke husker å ha møtt Giuffre, til tross for at det eksisterer et bilde hvor prinsen holder rundt den unge kvinnen.

Hertugen har foreslått at bildet kan være manipulert.

Advokatene til Giuffre er derimot misfornøyd med at britisk politi nå stanser granskningen, og de mener det er åpenbart at bør åpnes sak mot prinsen.

– Tatt de klare bevisene i betraktning, bør politiet gjenåpne etterforskningen og stå ved uttalelsen om at ingen står over loven, sier forsvarer Sigrid McCawley i en uttalelse ifølge The Telegraph.

Kraftig svekket

Til tross for at prinsen nekter for alle anklager, har hans omdømme blitt kraftig svekket hos det britiske folk.

Etter et svært omdiskutert intervju med BBC, valgte også hertugen å fratre fra sine offisielle plikter.

Ifølge opplysninger The Telegraph sitter på, er prins William heller ingen fan av sin onkel oppførsel.

– Det finnes ingen sjanse for at han vil komme tilbake. Familien vil aldri la det skje, sier en kilde til avisen.

Ifølge The Sun har også hertugens søsken også hatt møter hvor hvor de bestemte at prinsen ikke måtte få lov til å returnere til sine kongelige plikter.