Bråthen nominert til Jenteprisen 2021

Clas Brede Bråthen får anerkjennelse for sin jobb for likestilling.

Det er organisasjonen Plan Norge som hvert år deler ut Jenteprisen. For 2021 er også hoppsjefen Clas Brede Bråthen en av de nominerte.

TV 2 treffer Bråthen på telefonen på vei til landslagssamling i Mo i Rana.

– Det er ekstremt hyggelig å bli nominert. Man kan virkelig si at det står i skarp kontrast til en del andre ting jeg opplever om dagen. Det å bli verdsatt, det er ekstremt hyggelig i lys av det jeg står i, sier Bråthen.

– Lundby en bedre kandidat

Bråthen som har vært i en åpen konflikt med Skiforbundet siden midten av august, tror likevel ikke at han kommer til å vinne prisen som i fjor gikk til Stine Sofie Stiftelsen.

– Nei, her er det mange gode kandidater, sier han, og peker blant andre på Maren Lundby som også står på lista,

– Det er spesielt hyggelig at vi fra hoppsporten har to stykker nominert . Men jeg må nok si at den andre kandidaten står sterkere enn meg, humrer Bråthen.

– At to fra hoppmiljøet er nominert er vel en god anerkjennelse for den jobben dere gjør for likestilling i idretten deres?

– Ja, det er klart at det er en stor fjær i hatten for oss. Ikke noe tvil om det. Det er ikke mang andre idretter som er nominert, og i alle fall ingen andre med to nominerte. Så det er en solid anerkjennelse fra en organisasjon jeg har veldig stor respekt for.

Mange kandidater

Jenteprisen deles ut til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for likestilling og arbeidet med å stoppe diskriminering, vold og overgrep mot jenter.

– Det er over 50 sterke kandidater til Jenteprisen i år og vi har aldri før fått så mange nominasjoner. Det er inspirerende i en tid hvor jenters rettigheter verden over har sett et kraftig tilbakeslag, sier generalsekretær Kari Helene Partapuoli.

Kommunikasjonssjef Eilif Swensen i Plan utdyper:

– Clas Brede Bråthen er nominert for jobben han gjør for jenter og likestilling i hoppsporten.

– Det er ikke mange menn på den lista. Hvor sjelden er det at menn nomineres til «jentepris»?

– Nominasjonen til Jenteprisen er åpen, og alle kan nominere folk de mener har gjort en ekstra innsats for likestilling og arbeidet med å stoppe diskriminering, vold og overgrep mot jenter – enten det er menn eller kvinner. Hvert år er det menn som nomineres, men det er en klar overvekt av kvinner, sier Swensen til TV 2.

Speiler samfunnet

Han mener situasjonen rundt likestillingskampen i hoppbakken speiler de utfordringene som finns ellers i samfunnet.

– Det er i hopplandslaget som i samfunnet for øvrig: Vi er ennå ikke likestilt, og skal vi få til det må vi få med oss gutta med på laget. Derfor er vi glade når folk nominerer både gutter og jenter som gjør en innsats for likestillingen, avslutter han.

Prisen deles ut i kveld som er FNs internasjonale jentedag.